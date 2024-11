डिहाइड्रेशन की समस्या को बढ़ा देती हैं 5 चीजें, स्वाद-स्वाद सेहत को नजरअंदाज कर रहे लोग

शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन (Dehydration) एक गंभीर समस्या है। हेल्थ एक्सपर्ट्स रोजाना 8 गिलास पानी पीने की सलाह देते हैं लेकिन सर्दियों में प्यास कम लगने के कारण कई लोग वाटर इनटेक पर ध्यान नहीं देते और इससे डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में आइए आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं जिनका सेवन इस समस्या को बढ़ाने का काम करता है।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। काम के स्ट्रेस या बिजी लाइफस्टाइल के कारण अक्सर हम पानी पीना भूल जाते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन की समस्या (Dehydration) हो सकती है। इसके लक्षणों में ज्यादा प्यास लगना, आंखों का लाल होना और गहरा पीला रंग का पेशाब आना शामिल हैं। डिहाइड्रेशन (Dehydration Causes) होने पर पानी पीना सबसे अच्छा उपाय है। हालांकि, कई बार हम जल्दबाजी में कुछ ऐसी चीजें (Foods That Making You Dehydrated) खा या पी लेते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आइए जानते हैं कि डिहाइड्रेशन के दौरान किन चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए।

1) कॉफी और चाय कॉफी और चाय में कैफीन होता है जो एक डाइयुरेटिक है। इसका मतलब है कि यह शरीर से पानी को बाहर निकालने में मदद करता है। इसलिए ज्यादा मात्रा में कॉफी और चाय पीने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है। 2) कार्बोनेटेड ड्रिंक्स