    चेहरे पर दिखने वाले 5 संकेत करते हैं पोषण की कमी का इशारा, मामूली परेशानी समझने की भूल पड़ जाएगी भारी

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 07:35 PM (IST)

    क्या आप जानते हैं शरीर में पोषण की कमी का सबसे पहला संकेत हमारे चेहरे पर नजर आता है? जी हां, यह सच है। हालांकि, ये बात अलग है कि हम इन संकेतों (Nutrie ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    इन संकेतों से लगाएं पोषक तत्वों की कमी का पता (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हमारी त्वचा हमारे स्वास्थ्य का आईना होती है। इसलिए जब भी शरीर में विटामिन, मिनरल्स या अन्य पोषक तत्वों की कमी होती है, तो उसका सबसे पहला असर (Nutrient Deficiency Symptoms) हमारे चेहरे पर दिखाई देने लगता है। हालांकि, कई बार हम इन्हें मामूली स्किन प्रॉब्लम समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन असल में ये गंभीर चेतावनी होती हैं। 

    जी हां, अगर आप समय पर इन संकेतों को पहचान लेंगे, तो इन कमियों को वक्त पर पूरा किया जा सकता है। आइए जानें पोषण की कमी होने पर चेहरे पर कैसे संकेत (Signs of Nutrient Deficiency on Face) नजर आते हैं। 

    चेहरे और आंखों के नीचे सूजन

    अगर सुबह उठने पर आपका चेहरा या आंखों के नीचे का हिस्सा फूला हुआ नजर आता है, तो यह केवल नींद की कमी नहीं है। यह शरीर में आयोडीन की कमी का संकेत हो सकता है। आयोडीन थायराइड हार्मोन के लिए जरूरी है और इसकी कमी से मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जिससे चेहरे पर वॉटर रिटेंशन होने लगता है। इसके अलावा, पोटैशियम की कमी भी चेहरे पर सूजन का कारण बन सकती है।

    Signs of Nutrient Deficiency (1)

    (Picture Courtesy: Freepik)

    होंठों का फटना और किनारों पर दरारें

    सर्दियों के अलावा भी अगर आपके होंठ लगातार फट रहे हैं या मुंह के कोनों पर दरारें पड़ रही हैं, तो यह विटामिन-बी12 और आयरन की कमी की ओर इशारा करता है। विटामिन-बी कॉम्प्लेक्स स्किन सेल्स के रिजुविनेशन के लिए जिम्मेदार होता है। इसकी कमी से त्वचा अपनी नमी खोने लगती है और होंठों के आसपास की स्किन कटने-फटने लगती है।

    चेहरे का पीलापन

    अगर आपका चेहरा अपनी प्राकृतिक चमक खो चुका है और सफेद या पीला नजर आने लगा है, तो यह एनीमिया का लक्षण हो सकता है। शरीर में आयरन और विटामिन-बी12 की कमी के कारण रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, जिससे त्वचा तक ऑक्सीजन का फ्लो ठीक से नहीं हो पाता। इसके कारण चेहरा थका हुआ और बेजान दिखाई देता है।

    चेहरे पर दाग-धब्बे और मुंहासे 

    अचानक होने वाले मुंहासे सिर्फ ऑयली स्किन का नतीजा नहीं होते। शरीर में विटामिन-ए, विटामिन-ई और जिंक की कमी के कारण त्वचा में सूजन बढ़ती है और मुंहासे जल्दी ठीक नहीं होते। इसके अलावा, ओमेगा-3 फैटी एसिड की कमी भी चेहरे पर रूखापन और छोटे-छोटे दाने पैदा कर सकती है।

    मसूड़ों से खून आना और पीली आंखें 

    हालांकि, यह सीधे त्वचा से नहीं जुड़ा, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ दिखने वाले मसूड़े बहुत कुछ कहते हैं। मसूड़ों से खून आना विटामिन-सी की कमी का शुरुआती संकेत है। विटामिन-सी कोलेजन बनाने में मदद करता है, जो त्वचा को जवां रखने के लिए जरूरी है। वहीं, अगर आंखों का सफेद हिस्सा पीला पड़ रहा है, तो यह विटामिन-बी12 की भारी कमी या लिवर संबंधी समस्याओं का संकेत हो सकता है।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।