    5 फायदे जानकर आप भी खाली पेट खाने लगेंगे भीगे हुए अंजीर, चंद हफ्तों में शरीर की कमजोरी होगी दूर

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 11:39 AM (IST)

    अंजीर महज एक ड्राई फ्रूट नहीं बल्कि सेहत का लाजवाब खजाना है। शरीर की कमजोरी दूर करने के लिए कई लोग इन्हें डाइट का हिस्सा बनाते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि रातभर पानी में भिगोकर खाने से इनके फायदे (Soaked Figs Benefits) कई गुना बढ़ जाते हैं? आइए विस्तार से इस बारे में जानते हैं।

    Soaked Figs Benefits: अंजीर को भिगोकर खाने के 5 फायदे (Image Source: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपको भी दिन भर थकान और कमजोरी महसूस होती है? क्या शरीर में एनर्जी की कमी लगती है? अगर हां, तो इसका जवाब आपकी रसोई में छिपा है। जी हां, हम भीगे हुए अंजीर की बात कर रहे हैं।

    अंजीर, एक ऐसा सुपरफूड है जिसे सालों से सेहत का खजाना माना जाता रहा है। यह सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि इसे खाली पेट खाने से शरीर को कई गजब के फायदे मिलते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 कमाल के फायदों (Soaked Figs Benefits) के बारे में, जिन्हें जानकर आप भी आज से ही इन्हें अपनी डाइट में शामिल कर लेंगे।

    कब्ज से दिलाए राहत

    अगर आप पुरानी कब्ज से परेशान हैं, तो अंजीर आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो मल त्याग को आसान बनाता है। रात भर भीगे हुए अंजीर सुबह खाली पेट खाने से आपकी आंतें साफ होती हैं और पाचन तंत्र पहले से बेहतर काम करने लगता है।

    वजन घटाने में मददगार

    अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अंजीर को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। अंजीर में मौजूद फाइबर आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे आप ज्यादा खाने से बचते हैं। साथ ही, यह मीठा होने के बावजूद इसमें कैलोरी कम होती है।

    हार्ट को रखे हेल्दी

    अंजीर में पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो आपके दिल की सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं। पोटैशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है, वहीं एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में हानिकारक फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है।

    हड्डियां बनाए मजबूत

    कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अंजीर कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस जैसे मिनरल्स का बेहतरीन सोर्स है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। रोज सुबह खाली पेट भीगे हुए अंजीर खाने से ऑस्टियोपोरोसिस (हड्डियों के कमजोर होने की बीमारी) जैसी समस्याओं को दूर रखने में मदद मिलती है।

    हेल्दी स्किन और हेयर

    क्या आप जानते हैं कि अंजीर आपकी त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद है? जी हां, इसमें मौजूद विटामिन और मिनरल्स त्वचा को अंदर से पोषण देते हैं, जिससे चेहरे पर प्राकृतिक चमक आती है। इसके अलावा, यह बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और उन्हें झड़ने से रोकता है।

    कैसे खाएं भीगे अंजीर?

    रात में 2-3 सूखे अंजीर एक छोटे कटोरे पानी में भिगो दें। सुबह उठकर पानी छान लें और भीगे हुए अंजीर खा लें। आप चाहें तो भीगे हुए अंजीर को दूध के साथ भी ले सकते हैं।

