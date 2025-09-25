रोज सुबह अंजीर का पानी पीने से हड्डियां होंगी मजबूत, शरीर को मिलेंगे और भी 4 हैरान करने वाले फायदे

अंजीर एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसमें कई जरूर विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं। इसलिए अगर आप रोजाना सुबह अंजीर का पानी पीना शुरू कर दें तो आपकी सेहत को काफी फायदा (Fig Water Benefits) मिल सकता है। जी हां अंजीर का पानी सेहत की समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हेल्दी रहने के लिए हम अक्सर महंगे सप्लीमेंट्स लेते हैं या मुश्किल डाइट प्लान फॉलो करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं एक आसान सा उपाय आपके शरीर को कई तरह की परेशानियों से बचाने में मदद कर सकता है। दरअसल, हम बात कर रहे हैं अंजीर के पानी (Fig Water Benefits) की।

जी हां, अंजीर का पानी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। अगर रोज सुबह 2-3 भीगे हुए अंजीर का पानी पीना शुरू कर दें, तो इससे आपके शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व मिल सकते हैं और कई बीमारियों से बचाव में मदद मिल सकती है (Fig Water Health Benefits)। आइए जानें रोज सुबह अंजीर का पानी पीने के फायदे।

(Picture Courtesy: Freepik) पाचन तंत्र मजबूत अंजीर का पानी सबसे ज्यादा पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद माना जाता है। अंजीर में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जब इसे पानी में भिगोकर पिया जाता है, तो यह एक नेचुरल लैक्सेटिव का काम करता है। यह फाइबर मल को नरम बनाता है और आंतों की सिकुड़न को बढ़ावा देकर कब्ज की समस्या को जड़ से खत्म करता है। नियमित रूप से इसे पीने से पेट साफ रहता है, गैस और एसिडिटी की समस्या में भी आराम मिलता है। साथ ही, यह आंतों के अच्छे बैक्टीरिया के लिए भी फायदेमंद है।

हड्डियों की मजबूती हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम के साथ-साथ फॉस्फोरस और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स की जरूरत होती है। अंजीर इन सभी पोषक तत्वों का एक अच्छा सोर्स है। रोज सुबह अंजीर का पानी पीने से शरीर को इन जरूरी मिनरल्स मिलते हैं, जो हड्डियों की डेंसिटी को बनाए रखने में मदद करती है। यह ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं से बचाव में खासतौर से महिलाओं और बढ़ती उम्र के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है।

मेटाबॉलिज्म में सुधार अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अंजीर का पानी आपकी मदद कर सकता है। इसमें मौजूद हाई फाइबर सुबह-सुबह आपके पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे आपको अनहेल्दी स्नैकिंग से बचने और कैलोरी इनटेक कम करने में मदद मिलती है। साथ ही, यह मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का काम भी करता है। बेहतर मेटाबॉलिज्म शरीर की कैलोरीज बर्न करने में मदद करता है, जिससे वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है।

दिल के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद अंजीर में पोटैशियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मददगार है। साथ ही, इसमें मौजूद फाइबर शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में सहायक होता है। यह आर्टरीज में प्लाक जमाव को रोककर दिल की बीमारियों, हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को कम करता है।