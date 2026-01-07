शरीर में दिखने वाले ये 4 लक्षण करते हैं सर्वाइकल कैंसर का इशारा, नजर आते ही डॉक्टर से करवा लें टेस्ट

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने सबसे कॉमन कैंसर में से एक है। हर साल इस खतरनाक बीमारी के कारण लाखों महिलाएं अपनी जान गंवाती हैं। वक्त रहते इसकी पहचान न कर पाना, इसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाता है। इसलिए इस बीमारी के लक्षणों (Symptoms of Cervical Cancer) के बारे में जानना जरूरी है।

दरअसल, सर्वाइकल कैंसर के शुरुआती स्टेज में अक्सर इसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। लेकिन जैसे-जैसे यह बढ़ता है, शरीर में कई बदलाव दिखने लगते हैं। समय रहते लक्षणों (Warning Signs of Cervical Cancer) की पहचान और बचाव के तरीकों को अपनाकर इस बीमारी के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। आइए जानें सर्वाइकल कैंसर के लक्षण, रिस्क फैक्टर और बचाव के तरीके।