अब तक मसाले की तरह डालते आए हल्दी? राजस्थान में उसी की बनती है चटपटी सब्जी; नोट करें रेसिपी

ऐसे में अगर आप सब्जियों से ऊब चुके हैं और कुछ नया ट्राई करने की सोच रहे हैं, तो इस बार राजस्थान की स्पेशल हल्दी की सब्जी बनाएं।

हल्दी की सब्जी बनाने के लिए हल्दी पाउडर नहीं, कच्ची हल्दी की जरूरत होती है। आइए जानते हैं इसकी सब्जी बनाने की रेसिपी:

2 चम्मच बारीक कटा धनिया

2-3 मीडियम साइज बारीक कटी प्याज

हल्दी की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले 2 कप कच्ची हल्दी लेकर उसे अच्छे से धो लेना है।

इसके बाद हल्दी को छीलकर कद्दूकस करें और कटोरी में अलग रख लें।

अब एक कड़ाही को गैस पर रखें, उसमें 1 बड़ा चम्मच घी डालकर गर्म करें।

घी के गर्म होने के बाद हल्दी को उसमें डालकर सेंक लेना है।

2-3 मिनट तक को थोड़ा पक जाने दें, जिससे सब्जी में स्वाद आ सके।

इतनी देर में दूसरी तरफ एक कटोरी में 1/4 कप दही के साथ 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर और स्वादानुसार नमक मिलाएं।

अगले स्टेप में हल्दी के सिकने के बाद उसे अलग प्लेट में निकाल लें।

फिर इसमें 1 चम्मच जीरा, 2 चुटकी हींग और 1 बड़ा चम्मच घी अच्छे से मिक्स कर लेना है।

इसी दौरान 10-12 लहसुन की कलियां और 2-3 हरी मिर्च को कूट लें।

लहसुन और हरी मिर्च के इस पेस्ट को हल्दी के मिश्रण में डालकर मिक्स कर लें।

कड़ाही में 1 छोटा चम्मच तेल डालकर गर्म करें, उसमें बारीक कटी प्याज डालकर भून लें।

जब प्याज भुन जाए तो इसमें हल्दी का तैयार किया पेस्ट मिलाएं।

इसे 5 मिनट तक पकाने के बाद दही का पेस्ट भी इसी सब्जी में मिला देना है।