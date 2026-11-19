लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कई बार मन करता है कि खाने में आज तंदूरी रोटी मिल जाती, तो मजा आ जाता। हालांकि, हर दूसरे दिन ढाबे पर जाना मुमकिन नहीं होता, लेकिन क्या आप जानते हैं बिना तंदूर के भी आप घर पर ही तंदूरी रोटी बना सकते हैं? जी हां, रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाले प्रेशर कुकर की मदद से मिनटों में आप तंदूरी रोटी बना सकते हैं।