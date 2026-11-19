लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ज्यादातर लोग गेहूं की रोटी ही खाते हैं। गेंहू के आटे में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज्यादा होती है और प्रोटीन की मात्रा बिल्कुल न के बराबर होती है। हालांकि, खाने में प्रोटीन की सही मात्रा होना बेहद जरूरी है, वरना मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं।

अगर आप भी अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने आटे में कुछ स्मार्ट बदलाव करके रोटी को भी प्रोटीन से भरपूर बना सकते हैं। आइए जानें कैसे आप अपनी रोटी में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा सकते हैं।

आटे में दाल और अनाज का मिश्रण रोटी में प्रोटीन बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है कि आप उसमें कुछ अनाज और दालों को मिला लें। इससे कॉम्प्लेक्स कार्बेहाइड्रेट्स भी बढ़ेंगे और प्रोटीन की मात्रा में भी सुधार होगा। एक किलो गेहूं के आटे में 200 ग्राम भुने चने का आटा या सत्तू मिला सकते हैं। इससे रोटी का स्वाद भी अच्छा हो जाता है और प्रोटीन की मात्रा भी आसानी से बढ़ जाती है। इसके अलावा, सोयाबीन का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सोयाबीन प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है। एक किलो गेहूं के आटे में 100 ग्राम सोयाबीन का आटा मिलाएं। आप चाहें, तो सोयाबीन के आटे की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में मिलाने से रोटी सख्त हो सकती है।