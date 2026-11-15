सर्दियों में ठंडा रायता छोड़ें! ट्राई करें ये 6 गरमा-गरम रेसिपी; स्वाद के साथ सेहत को भी मिलेगा फायदा

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम आते ही हमारा शरीर खुद-ब-खुद गर्म और आरामदायक चीजों की डिमांड करने लगता है। ऐसे में, जब थाली में गरमा-गरम पराठे, पुलाव, खिचड़ी या दाल-चावल परोसे जाते हैं, तो उनके साथ ठंडा रायता बिल्कुल बेमेल-सा लगता है।

अक्सर हम स्वाद के चक्कर में ठंडा दही या रायता खा तो लेते हैं, लेकिन इससे गले में खराश, सर्दी-जुकाम और यहां तक कि पाचन से जुड़ी परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। अगर आप भी सर्दियों में ठंडे रायते से होने वाली इन समस्याओं से बचना चाहते हैं, तो परेशान न हों। आप ठंडे रायते की जगह कुछ बेहतरीन 'गरमा-गरम रायता' ऑप्शंस को अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं।

ये न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि आपके पाचन को दुरुस्त रखकर शरीर को अंदर से गर्माहट भी देते हैं। आइए जानते हैं घर पर आसानी से बनने वाले इन खास रायतों के बारे में। अदरक-लहसुन का गर्माहट भरा रायता यह रायता सर्दियों में इम्युनिटी बढ़ाने और सर्दी-जुकाम से बचाने का एक शानदार तरीका है। इसे बनाने के लिए थोड़े से घी में कद्दूकस किया हुआ अदरक और बारीक कटा लहसुन भून लें। अब इस मिश्रण को हल्के गुनगुने दही में मिला लें। ऊपर से थोड़ा सा भुना जीरा, नमक और काली मिर्च डालें। यह रायता आपके शरीर को तुरंत गर्माहट देगा।

पेट के लिए फायदेमंद पुदीना-जीरा रायता पुदीने का रायता सिर्फ गर्मियों के लिए नहीं है। ताजे पुदीने की पत्तियों का पेस्ट तैयार करें और इसे हल्के गुनगुने दही में मिला लें। इसमें सेंधा नमक, भुना जीरा पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च डालें। आप चाहें तो इसमें हल्का तड़का भी लगा सकते हैं। यह पेट को ठंडी करने के बजाय एक संतुलित गर्माहट देता है और आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है।

चटपटा प्याज-लहसुन तड़का रायता अगर आपको खाने में चटपटा स्वाद पसंद है, तो यह रायता आपके लिए ही है। एक पैन में थोड़ा सा घी गर्म करें और उसमें बारीक कटे प्याज और लहसुन को सुनहरा होने तक भून लें। अब इसमें एक चुटकी हींग और लाल मिर्च डालकर, इसे गुनगुने दही में मिला लें। सर्दियों में यह आपके सादे खाने का मजा दोगुना कर देगा।

पौष्टिक कद्दू और काली मिर्च का रायता यह पेट के लिए बहुत हल्का और पौष्टिक विकल्प है। कद्दू को छोटे टुकड़ों में काटकर हल्का उबाल लें या भूनकर अच्छी तरह मैश कर लें। अब इस मैश किए हुए कद्दू को गुनगुने दही में मिलाएं। स्वाद के लिए ऊपर से थोड़ा सा घी, कुटी हुई काली मिर्च और नमक डाल लें।

आयरन से भरपूर पालक-लहसुन रायता सर्दियों में शरीर की कमजोरी दूर करने के लिए पालक एक बेहतरीन विकल्प है। पालक को हल्का उबालें या भूनकर बारीक-बारीक काट लें। अब घी में लहसुन का बढ़िया सा तड़का लगाएं और उसमें पालक डाल दें। तैयार हुए इस मिश्रण को गुनगुने दही में मिला लें। आयरन से भरपूर यह रायता सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है।