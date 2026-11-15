त्वचा की खोई चमक और कसावट लौटाएगा यह देसी Collagen Soup, मूंग दाल से झटपट करें तैयार

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल शीशे जैसी चमकती और जवां त्वचा पाने का ट्रेंड हर जगह छाया हुआ है। इस चाहत में लोग हजारों रुपये महंगे कोलेजन पाउडर, गमीज और एंटी-एजिंग क्रीम्स पर पानी की तरह बहा देते हैं, लेकिन एक कड़वा सच यह है कि त्वचा के ऊपर लगाई जाने वाली ज्यादातर क्रीम्स कोलेजन नहीं बढ़ातीं। असली निखार और कसावट शरीर के अंदर से आती है।

अगर आप भी अपनी स्किन को नेचुरली ग्लोइंग और जवां बनाना चाहते हैं, तो इसका सीक्रेट किसी फैंसी फार्मेसी में नहीं, बल्कि आपकी अपनी रसोई में छिपा है। आइए जानते हैं आंवला और मूंग दाल से बनने वाले इस कोलेजन सूप के बारे में।

(Image Source: AI-Generated) आखिर सूप से कैसे बनेगा कोलेजन? कोलेजन एक तरह का प्रोटीन है, जो हमारी स्किन को टाइट और झुर्रियों से मुक्त रखता है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर इसे बनाना कम कर देता है। विज्ञान कहता है कि शरीर में नया कोलेजन बनाने के लिए मुख्य रूप से दो चीजों की जरूरत होती है- प्रोटीन और विटामिन-सी।

यहीं पर हमारा देसी सूप कमाल करता है। पीली मूंग दाल बेहतरीन और हल्का प्रोटीन देती है, जबकि सुपरफूड आंवला विटामिन-सी का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। जब ये दोनों मिलते हैं, तो शरीर में कोलेजन का उत्पादन अपने आप तेज हो जाता है।