सुबह की बनी रोटियां शाम तक रहेंगी ताजा और नरम, बस आटा लगाते वक्त इन 6 बातों का रखें ध्यान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हम सभी को गरमा-गरम और मुलायम रोटियां खाना बहुत पसंद होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सुबह के समय बनी रोटियां शाम तक पापड़ जैसी कड़क और सूखी हो जाती हैं, जिन्हें चबाना किसी सजा से कम नहीं लगता। अगर आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।

दरअसल, रोटियों के नरम या कड़क होने का पूरा राज आटा गूंथने के तरीके में छिपा होता है। अगर आप आटा लगाते समय कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, तो आपकी रोटियां घंटों बाद भी रुई जैसी मुलायम रहेंगी। आइए जानते हैं वो 6 आसान ट्रिक्स।

(Image Source: AI-Generated) गुनगुने पानी का करें इस्तेमाल आटा गूंथने के लिए नॉर्मल या ठंडे पानी की जगह हमेशा हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। गुनगुने पानी से आटा बहुत जल्दी और अच्छी तरह फूलता है। इससे आटे में एक बेहतरीन लचीलापन आता है और रोटियां एकदम नरम बनती हैं जो जल्दी सूखती नहीं हैं।

दूध या घी का इस्तेमाल अगर आप चाहते हैं कि रोटियां शाम तक बिल्कुल ताजा रहें, तो आटा गूंथते समय पानी के साथ थोड़ा सा दूध मिला लें। आप चाहें तो एक चम्मच देशी घी या ताज़ी मलाई भी डाल सकते हैं। यह प्राकृतिक नमी का काम करता है, जिससे रोटियों का स्वाद भी बढ़ता है और वे लंबे समय तक सूखने से बची रहती हैं।

आटे की अच्छे से करें मालिश कई लोग आटे में पानी डालकर बस उसे इकट्ठा करते हैं और छोड़ देते हैं। यह तरीका गलत है। आटे को हथेलियों की मदद से कम से कम 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह मसल-मसल कर गूंथना चाहिए। आप आटे को जितना गूथेंगे, उसमें उतनी ही अच्छी लोच आएगी और रोटियां तवे पर गुब्बारे की तरह फूलेंगी।

न ज्यादा सख्त, न ज्यादा गीला आटे का सही बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ध्यान रखें कि आटा न तो बहुत ज्यादा सख्त हो और न ही बहुत ज्यादा गीला। अगर आटा कड़क होगा तो रोटियां बहुत जल्दी सूखकर पपड़ी जैसी हो जाएंगी। वहीं बहुत गीले आटे से रोटियां बेलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आटे को एकदम मीडियम और मुलायम रखें।

आटे को आराम देना है बहुत जरूरी आटा गूंथने के तुरंत बाद कभी भी रोटियां बनाना शुरू न करें। आटे को सेट होने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट का आराम जरूर दें। इस दौरान आटे का ग्लूटेन अच्छी तरह से सेट हो जाता है, जिससे रोटियां बेलने में भी आसानी होती है और वे किनारों से फटती नहीं हैं।

नमी बनाए रखने के लिए गीले कपड़े का इस्तेमाल यह सबसे जरूरी टिप है। जब आप आटे को रेस्ट करने के लिए रखें, तो उसे खुले में न छोड़ें। इसे हमेशा एक हल्के सूती के गीले कपड़े से ढक कर रखें। आप चाहें तो आटे के ऊपर हल्का-सा तेल या पानी का हाथ भी लगा सकते हैं। इससे आटे के ऊपर सूखी पपड़ी नहीं जमेगी और उसकी अंदरूनी नमी पूरी तरह से बरकरार रहेगी।