World Food Day 2024: क्यों हर साल 16 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड फूड डे? जानें इसका दिलचस्प इतिहास

हर साल, 16 अक्टूबर को हम एफएओ की इस पहल को याद करते हैं। विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाने वाला यह दिन, हमें याद दिलाता है कि भोजन सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि यह स्वस्थ जीवन और एक बेहतर भविष्य का आधार है।

वर्ल्ड फूड डे 2024 की थीम

साल 2024 की थीम है- 'Right to foods for a better life and a better future' यानी बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि हर इंसान को पौष्टिक भोजन का अधिकार है। इसके लिए हमें ऐसी खाद्य प्रणाली विकसित करनी होगी जो न सिर्फ लोगों को भोजन उपलब्ध कराए बल्कि यह भी सुनिश्चित करे कि यह प्रणाली टिकाऊ हो। हमें भोजन की बर्बादी को कम करने और उन सभी तक पौष्टिक भोजन पहुंचाने के उपाय खोजने होंगे जो लोग भूख और कुपोषण से पीड़ित हैं।

