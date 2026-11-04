बाजार से ₹500 वाला डिब्बा क्यों खरीदना? 1 किलो आंवले से घर पर बनाएं 100% शुद्ध च्यवनप्राश, नहीं छुएगी सर्दी-खांसी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों की हल्की-हल्की ठंड शुरू होते ही हर घर में सर्दी, जुकाम और खांसी की चिंता सताने लगती है। ऐसे में, हम सबसे पहला काम यही करते हैं कि बाजार जाकर 400-500 रुपये का च्यवनप्राश का डिब्बा ले आते हैं।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाजार के च्यवनप्राश में भारी मात्रा में चीनी और प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं? इस बार क्यों न पैसों की बचत की जाए और घर पर ही एकदम असली च्यवनप्राश बनाया जाए। आइए, बिना देर किए जान लीजिए इसकी आसान रेसिपी।

(Image Source: AI-Generated) च्यवनप्राश बनाने के लिए सामग्री घर पर च्यवनप्राश बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए आपको बाजार से बस 1 किलो ताजे और बड़े आंवले लाने हैं। आंवले के साथ मिठास के लिए चीनी की जगह 750 ग्राम अच्छी क्वालिटी का गुड़ लें, जो सर्दियों में शरीर को गर्माहट देता है। इसके अलावा 3-4 बड़े चम्मच शुद्ध देसी घी और रसोई के कुछ आम मसाले चाहिए, जैसे- एक चम्मच सोंठ, 10-12 छोटी इलायची, 1 चम्मच काली मिर्च, 10-15 लौंग और 2-3 दालचीनी के छोटे टुकड़े।