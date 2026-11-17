लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय थाली चटनी के बिना अधूरी-सी लगती है। चाहे नाश्ते में गरमा-गरम इडली-डोसा हो या फिर दोपहर का सादा दाल-चावल, अगर साथ में थोड़ी सी तीखी और चटपटी चटनी मिल जाए, तो खाने का मजा ही दोगुना हो जाता है।

आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 'कढ़ी पत्ते की चटनी' की एक बेहद आसान रेसिपी। आमतौर पर कढ़ी पत्ते का इस्तेमाल सिर्फ तड़का लगाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसकी चटनी न सिर्फ खाने में बेहतरीन खुशबू और स्वाद लाती है, बल्कि यह बालों, त्वचा और पाचन के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने में सिर्फ 10 मिनट का समय लगता है।