इडली-डोसा हो या सादे दाल-चावल, खाने का स्वाद दोगुना कर देगी कढ़ी पत्ते की चटनी; 10 मिनट में ऐसे करें तैयार
इस आर्टिकल में आप जानेंगे भारतीय थाली के स्वाद को दोगुना करने वाली कढ़ी पत्ते की चटनी बनाने की आसान विधि।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय थाली चटनी के बिना अधूरी-सी लगती है। चाहे नाश्ते में गरमा-गरम इडली-डोसा हो या फिर दोपहर का सादा दाल-चावल, अगर साथ में थोड़ी सी तीखी और चटपटी चटनी मिल जाए, तो खाने का मजा ही दोगुना हो जाता है।
आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 'कढ़ी पत्ते की चटनी' की एक बेहद आसान रेसिपी। आमतौर पर कढ़ी पत्ते का इस्तेमाल सिर्फ तड़का लगाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसकी चटनी न सिर्फ खाने में बेहतरीन खुशबू और स्वाद लाती है, बल्कि यह बालों, त्वचा और पाचन के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने में सिर्फ 10 मिनट का समय लगता है।
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चटनी बनाने के लिए जरूरी सामग्री
- ताजे कढ़ी पत्ते - 1 से 2 कप (अच्छे से धोकर सुखाए हुए)
- चना दाल - 1 बड़ा चम्मच
- उड़द दाल - 1 बड़ा चम्मच
- सूखी लाल मिर्च - 3 से 4 (अपने तीखेपन के अनुसार)
- इमली का पेस्ट या नींबू का रस - 1 छोटा चम्मच
- लहसुन - 3 से 4 कलियां (अगर आप खाते हैं)
- राई - आधा छोटा चम्मच
- तेल - 2 छोटे चम्मच
- नमक - स्वादानुसार
बनाने की बेहद आसान विधि
- सबसे पहले एक पैन में एक चम्मच तेल गरम करें। इसमें चना दाल, उड़द दाल, लहसुन की कलियां और सूखी लाल मिर्च डालें। इन्हें धीमी आंच पर हल्का सुनहरा और खुशबूदार होने तक भून लें। इससे चटनी में एक बढ़िया सोंधापन आता है। भुनने के बाद इन्हें एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने दें।
- अब उसी पैन में बचे हुए तेल में ताजे कढ़ी पत्तों को डालें। इन्हें 2-3 मिनट तक धीमी आंच पर तब तक भूनें, जब तक कि पत्तों की नमी पूरी तरह से खत्म न हो जाए और वे हल्के क्रिस्पी न हो जाएं। इन्हें भी निकालकर ठंडा कर लें।
- जब भुनी हुई दाल और कढ़ी पत्ते ठंडे हो जाएं, तो इन्हें मिक्सी के जार में डाल दें। अब इसमें स्वादानुसार नमक, इमली का पेस्ट और जरूरत के अनुसार थोड़ा सा पानी डालकर पीस लें। ध्यान रहे कि चटनी बहुत ज्यादा पतली न हो, इसे हल्का गाढ़ा और दरदरा रखेंगे तो स्वाद ज्यादा अच्छा आएगा। पिसी हुई चटनी को एक बाउल में निकाल लें।
- चटनी का असली स्वाद और लुक तड़के से ही आता है। एक छोटे तड़का पैन में थोड़ा-सा तेल गरम करें। उसमें राई चटकाएं और चाहें तो एक सूखी लाल मिर्च और चुटकी भर हींग डाल दें। इस गरमा-गरम तड़के को बाउल में रखी चटनी के ऊपर डालें और अच्छे से मिला लें।
- बस, आपकी पौष्टिक और लाजवाब कढ़ी पत्ते की चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे आप एक एयरटाइट डिब्बे में बंद करके फ्रिज में 3 से 4 दिनों तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। अगली बार जब भी खाना बेस्वाद लगे, तो इस चटनी को अपनी थाली में जरूर शामिल करें, यकीन मानिए उंगलियां चाटते रह जाएंगे।
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