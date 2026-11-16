दाल-चावल हो या सादा पराठा, थाली का स्वाद बढ़ा देगा मिथिला-राजस्थानी स्टाइल रायता; एक कटोरी खाकर नहीं भरेगा मन
इस आर्टिकल में आप मिथिला-राजस्थानी स्टाइल रायता बनाने की आसान विधि के बारे में जानेंगे, जो साधारण बूंदी या खीरे के रायते से बिल्कुल अलग है।
HighLights
मिथिला और राजस्थानी स्वाद का अनोखा संगम
पीली सरसों और स्मोकी तड़के से बनता है यह रायता
साधारण खाने को शाही दावत जैसा स्वादिष्ट बनाए
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दोपहर का खाना हो या रात का, अगर थाली में दाल-चावल या गरमा-गरम पराठे के साथ एक कटोरी ठंडा रायता मिल जाए, तो खाने का मजा ही कुछ और होता है, लेकिन क्या आप रोजाना वही साधारण बूंदी या खीरे का रायता खाकर बोर हो गए हैं? अगर हां, तो आज कुछ नया ट्राई करने का समय है।
हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद खास और अनोखी रेसिपी - 'मिथिला-राजस्थानी स्टाइल रायता'। यह रायता बिहार के मिथिलांचल के अनोखे मसालों और राजस्थान के चटपटे 'स्मोकी' तड़के का एक बेहतरीन संगम है। इसकी खुशबू और स्वाद ऐसा है कि एक कटोरी खाने के बाद भी आपका मन नहीं भरेगा।
(Image Source: AI-Generated)
मिथिला-राजस्थानी स्टाइल रायता बनाने के लिए सामग्री
- ताजा दही - 2 कप (ज्यादा खट्टा न हो)
- पीली सरसों का पाउडर या हल्का पेस्ट - आधा चम्मच
- भुना हुआ जीरा पाउडर - 1 चम्मच
- बारीक कटा हुआ प्याज और 1 हरी मिर्च
- काला नमक और सादा नमक - स्वादानुसार
- तड़के के लिए: 1 चम्मच देशी घी, थोड़ी-सी राई, चुटकी भर हींग और 2 सूखी लाल मिर्च।
- स्मोकी फ्लेवर के लिए: एक छोटा कोयले का टुकड़ा और 2-3 बूंद घी।
मिथिला-राजस्थानी स्टाइल रायता बनाने की विधि
- सबसे पहले एक बड़े बर्तन में दही लें और उसे अच्छी तरह फेंट लें ताकि वह एकदम क्रीमी हो जाए। अब इसमें भुना हुआ जीरा, पीली सरसों का पाउडर, बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, काला नमक और सादा नमक डाल दें। पीली सरसों इस रायते में एक हल्का और बहुत ही स्वादिष्ट तीखापन लाएगी। सभी चीजों को चम्मच से अच्छी तरह मिला लें।
- अब गैस पर एक छोटा तड़का पैन रखें और उसमें एक चम्मच शुद्ध घी गरम करें। घी गरम होते ही उसमें चुटकी भर हींग, राई और सूखी लाल मिर्च डाल दें। जैसे ही राई चटकने लगे और मिर्च का रंग हल्का बदल जाए, इस गरमा-गरम तड़के को दही के ऊपर डालें।
- इस रायते को असली राजस्थानी पहचान इसका स्मोकी फ्लेवर देता है। इसके लिए एक छोटे से कोयले के टुकड़े को गैस पर लाल होने तक गरम करें। अब रायते के बर्तन के बीच में एक छोटी स्टील की कटोरी रखें और उसमें वह गरम कोयला रख दें। कोयले के ऊपर 2-3 बूंद घी डालें और जैसे ही धुआं उठने लगे, रायते वाले बर्तन को तुरंत एक प्लेट से 2-3 मिनट के लिए ढक दें।
- ढक्कन हटाएं और कटोरी को बाहर निकाल लें। धुएं की वह सोंधी-सोंधी खुशबू पूरे रायते में बस चुकी होगी। लीजिए, आपका शानदार 'मिथिला-राजस्थानी रायता' बिल्कुल तैयार है। इसे अपनी रोजमर्रा की थाली के साथ परोसें और देखिए कैसे सादे खाने का स्वाद भी किसी शाही दावत जैसा हो जाता है।
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