दाल-चावल हो या सादा पराठा, थाली का स्वाद बढ़ा देगा मिथिला-राजस्थानी स्टाइल रायता; एक कटोरी खाकर नहीं भरेगा मन

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दोपहर का खाना हो या रात का, अगर थाली में दाल-चावल या गरमा-गरम पराठे के साथ एक कटोरी ठंडा रायता मिल जाए, तो खाने का मजा ही कुछ और होता है, लेकिन क्या आप रोजाना वही साधारण बूंदी या खीरे का रायता खाकर बोर हो गए हैं? अगर हां, तो आज कुछ नया ट्राई करने का समय है।

हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद खास और अनोखी रेसिपी - 'मिथिला-राजस्थानी स्टाइल रायता'। यह रायता बिहार के मिथिलांचल के अनोखे मसालों और राजस्थान के चटपटे 'स्मोकी' तड़के का एक बेहतरीन संगम है। इसकी खुशबू और स्वाद ऐसा है कि एक कटोरी खाने के बाद भी आपका मन नहीं भरेगा।