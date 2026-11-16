पालक का नाम सुनते ही मुंह बनाने लगते हैं बच्चे? इन 6 रेसिपीज से बनाएं उन्हें हरी सब्जियों का फैन

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बच्चों को हरी सब्जियां खिलाना किसी जंग जीतने से कम नहीं है। खासकर जब बात 'पालक' की हो, तो बच्चे अक्सर प्लेट देखकर ही मुंह बनाने लगते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि पालक में मौजूद आयरन और विटामिन्स बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए कितने जरूरी हैं।

ऐसे में, क्यों न पालक को एक ऐसे मजेदार अंदाज में पेश किया जाए कि बच्चे उंगलियां चाटते रह जाएं? आइए जानते हैं ऐसी 6 ईजी और टेस्टी रेसिपीज, जो आपके बच्चों को पालक का दीवाना बना देंगी। रंग-बिरंगी ग्रीन पूरी और पराठा बच्चों को सादे खाने के बजाय रंग-बिरंगा खाना बहुत पसंद आता है। पालक को उबालकर मिक्सी में पीस लें और उसकी प्यूरी बना लें। अब पानी की जगह इस प्यूरी से आटा गूंध लें। इस हरे रंग के आटे से गरमा-गरम पूरियां या पनीर भरकर पराठे बनाएं। इसका चमकीला हरा रंग बच्चों को बहुत आकर्षित करेगा और वे इसे खुशी-खुशी खा लेंगे।

चीज पालक कॉर्न सैंडविच सैंडविच बच्चों का हमेशा से फेवरेट रहा है और आप इसमें आसानी से सब्जियां छिपा सकते हैं। बारीक कटे हुए पालक को उबले हुए स्वीट कॉर्न और ढेर सारे चीज के साथ मिलाएं। इसमें हल्का-सा नमक, काली मिर्च और चिली फ्लेक्स डालकर ब्रेड के बीच भरें और ग्रिल कर लें। चीज के बेहतरीन स्वाद में पालक का पता ही नहीं चलेगा।

क्रिस्पी पालक और आलू की टिक्की शाम की छोटी भूख मिटाने के लिए यह एक लाजवाब स्नैक है। उबले हुए आलू में बारीक कटा पालक, कद्दूकस किया हुआ पनीर, ब्रेड क्रम्ब्स और हल्के मसाले मिलाकर टिक्की का आकार दें। इसे तवे पर हल्का तेल डालकर सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेंक लें। इसे टोमेटो केचप के साथ परोसें, बच्चे इस क्रिस्पी ट्रीट को झटपट खत्म कर देंगे।

मैजिक हल्क पास्ता पास्ता का नाम सुनकर ही बच्चों के चेहरे पर चमक आ जाती है। आप व्हाइट सॉस पास्ता बनाते समय सॉस में थोड़ी सी पालक की प्यूरी मिला दें। इसका रंग हल्का हरा हो जाएगा। इसे बच्चों को 'हल्क पास्ता' या 'मैजिक ग्रीन पास्ता' कहकर परोसें। सुपरहीरो के नाम पर बच्चे इस हेल्दी पास्ता को बड़े मजे से खाएंगे।

पालक और बेसन का टेस्टी चीला यह सुबह के नाश्ते के लिए एक बहुत ही हेल्दी और जल्दी बनने वाला विकल्प है। बेसन के घोल में बारीक कटा हुआ पालक, थोड़ा-सा प्याज, टमाटर और हल्का नमक-अजवाइन मिला लें। गरम तवे पर हल्का तेल लगाकर इसका पतला और क्रिस्पी चीला बनाएं। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा पनीर भी कद्दूकस कर सकते हैं।