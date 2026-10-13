मियामी का अनोखा रेस्टोरेंट, जहां बिना माइक्रोवेव और सीड ऑयल के बनता है खाना; कहलाता है ‘क्लीनेस्ट किचन’

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज के समय में लोग अपनी सेहत को लेकर काफी जागरूक हो गए हैं। उनकी प्लेट में क्या परोसा जा रहा है, इसका वो पूरा ध्यान रखते हैं। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में बताने वाले हैं, जो अपने अलग अंदाज से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है।

ये रेस्टोरेंट है Avo Miami, जो साल 2021 में खुला था। ये रेस्टोरेंट खुद को मियामी का सबसे साफ किचन कहता है। आइए जानें क्या है इस रेस्टोरेंट की खासियत, जो इसे दूसरी जगहों से अलग बनाती है। कुकिंग का अलग तरीका मियामी का ये रेस्टोरेंट इसी मकसद से खोला गया था कि फिटनेस को बढ़ावा दिया जा सके। ये रेस्टोरेंट दावा करता है कि यहां खाना बनाने में सीड ऑयल्स का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाता। रेस्टोरेंट में सिर्फ ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करके खाना बनाया जाता है। इसके अलावा, हैरानी की बात है कि इस पूरी बिल्डिंग में एक भी माइक्रोवेव नहीं है।

पोषण और पारदर्शिता से भरपूर किचन इस रेस्टोरेंट में ओपन किचन है और उनका दावा है कि यहां फ्रेश और ऑर्गेनिक खानपान को बढ़ावा दिया जाता है। इसलिए यहां खाना बनाने के लिए सबसे बेहतरीन क्वालिटी और पोषक तत्वों से भरपूर सामग्रियों का इस्तेमाल ही किया जाता है।