पनीर-आलू नहीं, इस बार डिनर में बनाएं ढाबा स्टाइल 'राजमा मलाई कोफ्ता', मुंह में जाते ही घुलेगा मलाईदार स्वाद

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। रोज-रोज रात के खाने में वही दाल, आलू या पनीर की सब्जी खाकर अगर आप बोर हो गए हैं, तो आज कुछ नया और लजीज ट्राई करने का दिन है। जी हां, रेस्टोरेंट या ढाबे का मसालेदार खाना किसे पसंद नहीं आता? लेकिन कैसा रहे अगर वही शानदार स्वाद आपको अपनी ही रसोई में मिल जाए? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद खास और अनोखी रेसिपी- राजमा मलाई कोफ्ता।

मलाई कोफ्ता तो आपने कई बार खाया होगा, लेकिन राजमा से बने इन कोफ्तों का स्वाद एकदम हटकर होता है। राजमा के नरम कोफ्ते जब काजू और मलाई वाली रिच ग्रेवी में डूबते हैं, तो मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। यह डिश वीकेंड डिनर या घर आए मेहमानों को इम्प्रेस करने के लिए एकदम परफेक्ट है। आइए जानते हैं इसे बनाने का आसान तरीका।