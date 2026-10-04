शाही पनीर छोड़िए! इस बार बनाएं रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर कोफ्ता, उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे सब; नोट करें रेसिपी

पनीर कोफ्ता को बनाने के लिए पहले मलाईदार और मसालेदार करी तैयार की जाती है, उसके बाद पनीर बॉल्स को इसमें डालकर सब्जी बनती है। आइए जानते हैं इसकी खास रेसिपी:

तलने के लिए जरूरत अनुसार तेल

1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी पेस्ट

2 मीडियम साइज टमाटर का पल्प

सबसे पहले एक बड़े कटोरे में 1 कप कद्दूकस पनीर और 1 कप उबला आलू लेकर मिक्स कर लें।

फिर इसमें बेसन, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, काजू और स्वादानुसार नमक डालें।

इन सबको मिलकर आपको एक चिकनी और नरम बॉल्स तैयार कर लेनी है।

इन तैयार की गई बॉल्स पर कॉर्न फ्लोर का आटा भी लगाएं। इससे कोफ्ता कुरकुरा हो जाएगा।

इसके बाद कड़ाही में तेल डालकर गर्म करें और उसमें बॉल्स सुनहरे हो जाने तक फ्राई कर लें। इन्हें अलग प्लेट में निकालकर रख लें।

दूसरी तरफ करी बनाने की तैयारी करनी है, इसके लिए कड़ाही में तेल डालकर उसमें तेज पत्ता, इलायची, जीरा भूनें।

फिर अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ प्याज डालकर भी भून लेना है।

इसमें टमाटर का पल्प डालकर 2-3 मिनट तक पकाना है। जब चिकना पेस्ट तैयार हो जाए तो इसमें हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर और स्वादानुसार नमक डालें।

इस मिश्रण को 5 मिनट तक पकाएं, जब तेल से मसाला अलग होने तो समझ जाएं कि वह पक गया है।

इसमें दही और काजू का पेस्ट डालकर अच्छे से मिला लेना है। आप चाहे तो उसमें दूध भी थोड़ी मात्रा में मिला सकते हैं।