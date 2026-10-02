किचन के बेसिक सामान से ऐसे बनाएं शाही आलू चंगेजी, तारीफ करते नहीं थकेंगे मेहमान; नोट करें रेसिपी

आलू चंगेजी का स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक, सबको जरूर पसंद आएगा। आइए जानते हैं इसे बनाने की खास रेसिपी:

6-7 पानी में भीगे हुए काजू

आलू चंगेजी को बनाने के लिए सबसे पहले आलू को धोकर छील लेना है।

इसके बाद सारे आलू को एक बार फिर साफ पानी से निकालकर गोल आकार में काट लेना है।

इस स्टेप में कटे हुए आलू को लाल मिर्च, हल्दी और नमक से कोट कर लेना है।

फिर गैस पर कड़ाही रखें और उसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डालें। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें आलू डालकर सुनहरा हो जाने तक फ्राई कर लें।

इस दौरान प्याज को लंबाई में काट लें। फिर आलू को प्लेट में निकालकर 1 छोटा चम्मच तेल डालकर प्याज भून लेनी है।

प्याज को प्लेट में निकालकर ठंडा करें, इसके बाद प्याज के साथ भीगे हुए काजू और दही के साथ मिक्सी में ब्लेन्ड कर लेना है।

अब दोबारा कड़ाही में 1 छोटा चम्मच तेल डालकर उसमें लौंग, तेज पत्ता, काली मिर्च और बड़ी इलायची डालकर भूनें।

इसके बाद 1 छोटा चम्मच जीरा और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें।

टमाटर की प्यूरी भी इस मिश्रण में मिलाकर थोड़ी देर पकने दें।

अब प्याज और काजू का पेस्ट डालकर थोड़ी देर धीमी आंच पर चम्मच से चलाएं।

इसी मिश्रण में हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक और धनिया पाउडर भी मिलाएं।

इसे कम से कम 2-3 मिनट पकने देने के बाद फ्राई किए आलू मिलाएं।

धीमी आंच पर 5 मिनट तक पकाएं और आखिर में कसूरी मेथी डालकर मिला लें।