बंगाली खाना मतलब सिर्फ मछली-चावल नहीं! स्वाद में लाजवाब है वेजिटेरियन डिश 'आलू पोश्तो', नोट करें रेसिपी
बंगाली खाने में कई वेजिटेरियन डिशेज भी हैं। इसमें आलू पोश्तो भी शामिल है, जिसे बहुत आसान रेसिपी से बना सकते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बंगाली खान-पान की बात करें, तो दिमाग में सिर्फ नॉन वेजिटेरियन डिशेज ही आती हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के खान-पान में कई शाकाहारी व्यंजन भी शामिल हैं, जो स्वाद में लाजवाब होते हैं। इन्हीं में आलू पोश्तो भी शामिल है। पोश्तो यानी खसखस होता है, जिसे आलू के साथ मिलाकर ये खास डिश तैयार की जाती है।
खसखस की ग्रेवी और सरसों के तेल की तीखी खुशबू इस डिश को बहुत खास बनाती है। गरम-गरम चावलों के साथ इस डिश का स्वाद काफी लाजवाब लगता है। आइए जानें इस वेजिटेरियन डिश डे पर बंगाली स्टाइल में आलू पोश्तो बनाने की रेसिपी।