बंगाली खाना मतलब सिर्फ मछली-चावल नहीं! स्वाद में लाजवाब है वेजिटेरियन डिश 'आलू पोश्तो', नोट करें रेसिपी

1 सबसे पहले खसखस को हल्के गर्म पानी में 20-30 मिनट के लिए भिगो दें। इससे खसखस नरम हो जाएगा और आसानी से पिस जाएगा।

2 अब इसका पानी छान लें और इसमें दो हरी मिर्च और 1-2 चम्मच पानी डालकर मिक्सी में पीस लें। इसका पेस्ट बहुत महीन पिसा हुआ होना चाहिए।

3 अब एक कड़ाही में 2-3 चम्मच सरसों का तेल डालकर तेज आंच पर गर्म करें और जब तेल से हल्का धुआं आने लगे, तब इसमें कटे हुए आलू डालें और मध्यम आंच पर 3-4 मिनट के लिए भून लें। इसके बाद आलू को कड़ाही से निकालकर अलग रख लें।

4 अब उसी तेल में कलौंची और एक सूखी लाल मिर्च डालकर चटकाएं। इसके बाद इसमें तले हुए आलू डालें और स्वादानुसार नमक और हल्दी डालकर मिलाएं।

5 इसे 1-2 मिनट तक चलाएं और फिर तैयार किया हुआ पोश्तो का पेस्ट डालें।

6 पोश्तो का पेस्ट डालते ही आंच को धीमा कर दें और आलू के साथ मिलाकर 2-3 मिनट तक चलाते रहें।

7 अब पोश्तो का पेस्ट जिस कटोरे में रखा था, उसी से आधा कप पानी कड़ाही में डालें, ताकि कटोरी पर लगा पेस्ट भी मिल जाए।

8 अब कड़ाही को ढक दें और 7-8 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने दें।

9 जब आलू पूरी तरह से पक जाए और ग्रेवी लटपटी हो जाए, तब ढक्कन हटाएं और ऊपर से दो चीरी हुई हरी मिर्च और एक छोटा चम्मच सरसों का तेल ऊपर से डालें।