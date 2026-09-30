रोटी में लपेटकर खाएं या दाल-चावल में मिलाकर, थाली का जायका बढ़ा देगी मीठे नीम की सूखी चटनी; ऐसे करें तैयार

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय खाने की थाली बिना चटनी के हमेशा अधूरी-सी लगती है। अगर आप रोजाना वही धनिया, पुदीना या टमाटर की चटनी खाकर बोर हो गए हैं, तो इस बार कुछ नया और फायदेमंद ट्राई कर सकते हैं। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं 'मीठे नीम' यानी कढ़ी पत्ते की सूखी चटनी की।

यह चटनी न सिर्फ आपके खाने का स्वाद दोगुना कर देगी, बल्कि पाचन और सेहत के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। मीठे नीम की इस सूखी चटनी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे आप हफ्तों तक स्टोर करके रख सकते हैं। गरमा-गरम पराठे हों, इडली-डोसा हो या फिर सादे दाल-चावल, बस एक चम्मच यह चटनी मिलाने से ही पूरी थाली का जायका बदल जाएगा। आइए जानते हैं इसे बनाने का बेहद आसान तरीका।