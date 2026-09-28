दाल और अरबी के पत्तों की जुगलबंदी है यूपी की स्पेशल 'सहिना' की सब्जी, स्वाद में एकदम लाजवाब; नोट करें रेसिपी

साहिना बनाने के लिए पहले अरबी के पत्तों के पकौड़े बनाए जाते हैं, फिर गाढ़ी ग्रेवी तैयार कर सब्जी बनती है। आइए जानते हैं इसकी स्पेशल रेसिपी:

1/4 कप अदरक-लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट

3 कप मटर दाल का आटा

यूपी का ट्रेडिशनल साहिना बनाने के लिए सबसे पहले 1-2 अरबी के पत्ते के डंठल निकाल लेना है।

अगर मोटी डंडियां भी हैं तो उसे भी छीलकर हटा दें, ताकि बनाने में आसानी हो।

पत्तों के सिरहाने काटकर उसमें छेद कर लें, और मोटे डंठल को भी काट लेना है। इसके बाद इन्हें अच्छी तरह धो लें।

एक मीडियम साइज कटोरा लेकर उसमें 3 कप मटर दाल का आटा और मैदा (ऑप्शनल) मिलाएं।

फिर इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर, स्वादानुसार नमक, 1/2 चम्मच काली मिर्च मिलाएं।

इसके बाद 1/2 नींबू का रस और 1/4 कप अदरक-लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी अच्छे से मिला लें।

इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें, ध्यान रहे कि वह गाढ़ा होना चाहिए, ज्यादा पतला नहीं।

पत्तों को किचन काउंटर पर रखें, फिर हाथ से दबाते हुए चपटा कर लेना है।

अब तैयार किए गए मिश्रण को थोड़ा सा लेकर हाथों से पत्तों पर फैलाना है।

उस पत्ते पर दूसरा पत्ता आधे हिस्से को ढकते हुए रखना है, जिससे एक बड़ा साइज बन सके।

पत्ते के दोनों तरफ के किनारों को अंदर की तरफ मोड़कर बन कर लें।

फिर रोल करते हुए आखिरी छोर पर भी पेस्ट लगाएं, ताकि वह चिपक सके।

पत्तों के रोल को काटकर छोटे-छोटे टुकड़ों में कर लें, इसके बाद इन्हें पैन में सुनहरा-भूरा होने तक फ्राई कर लेना है।

आटे का जो पेस्ट बचा है, उसमें हींग-जीरे का तड़का लगाकर और मसाले डालकर सब्जी की ग्रेवी तैयार कर लें।