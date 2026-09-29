ढेर सारे धनिए और बेसन से बनेगी महाराष्ट्र की फेमस कोथिंबीर वड़ी, स्वाद ऐसा कि बार-बार खाएंगे; नोट करें रेसिपी

कोथिंबीर वड़ी को तलकर और भाप में पकाकर तैयार किया जा सकता है, आइए जानते हैं इसकी स्पेशल रेसिपी:

तलने के लिए जरूरत अनुसार तेल

1 छोटा चम्मच नींबू का रस

1 छोटा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट

2 कप बारीक कटा हरा धनिया

कोथिंबीर वड़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े कटोरे में 2 कप बारीक कटा हरा धनिया डालें।

ध्यान रहे कि धनिया धोकर अच्छे से सुखा लेना है, क्योंकि उसमें नमी रहने पर बेसन ज्यादा लगेगा।

अब इस सूखे हुए धनिये में 1 कप बेसन मिलाना है।

इसके साथ ही 1 छोटा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट, 1-2 बारीक कटी हरी मिर्च और 1 चम्मच तिल भी डालें।

इस स्टेप में 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा और 1 छोटा चम्मच नींबू का रस भी डालें।

सबसे आखिर में स्वादानुसार नमक डालकर मिश्रण को अच्छे से मिला लेना है।

इसके बाद जरूरत अनुसार पानी डालकर एकदम नरम आटा गूंध लें।

आटे को हाथ में लेकर बेलन आकार देना है और उसके बाद स्टीमर ट्रे में रखकर 15-20 मिनट के लिए भाप देकर पकाएं।

फिर टूथपिक की मदद से चेक करें कि आटा पक गया है या नहीं।

मिश्रण पकने के बाद इसे प्लेट में निकालकर ठंडा कर लें। इसके बाद छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें।

अब कड़ाही में तेल गर्म करें और उसमें टुकड़ों डालकर फ्राई करें।

इन्हें बीच-बीच में चलाते रहें और जब वड़ी का रंग हल्का सुनहरा या भूरा होने लगे गैस से उतार लें।