समोसे-पकौड़े साइड कीजिए, चाय का मजा दोगुना कर देगा बिहार का फेमस आलू चॉप; रेसिपी है बेहद आसान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप रोज-रोज वही स्नैक्स खाकर बोर हो गए हैं, तो आज कुछ नया और मजेदार ट्राई करने का दिन है। आज हम आपको सीधे बिहार की गलियों से एक ऐसी शानदार डिश की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जो आपकी शाम की चाय का मजा दोगुना कर देगी। इस डिश का नाम है- 'आलू चॉप'।

आलू चॉप बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से मसालों से भरपूर मुलायम आलू का मिश्रण होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसके सारे मसाले आपकी रसोई में ही मिल जाएंगे। आइए जानते हैं इसकी आसान-सी रेसिपी।