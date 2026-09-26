तवे पर बनाएं बिल्कुल ढाबे जैसा टेस्टी 'आलू कुलचा', नोट कर लें ये सिक्रेट रेसिपी; हर कोई करेगा तारीफ
आलू कुलचा खाने में काफी लाजवाब होता है। इसे घर पर भी एक सिक्रेट ट्रिक की मदद से बनाया जा सकता है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आलू कुलचा का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। प्लेन छोले-कुल्चे तो लाजवाब होते ही हैं, लेकिन आलू कुल्चे खाने का मजा दोगुना कर देते हैं। मसालेदार आलू भरा और मक्खन से लथपथ कुलचा तीखे छोलों के साथ मिल जाएं, तो दिन बन जाता है।
हालांकि, अक्सर लोग मान लेते हैं कि आलू कुलचा घर पर बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच ये है कि इसे घर पर भी आसानी से बनाया जा सकता है। आइए जानें आलू कुलचा बनाने की रेसिपी।