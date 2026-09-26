तवे पर बनाएं बिल्कुल ढाबे जैसा टेस्टी 'आलू कुलचा', नोट कर लें ये सिक्रेट रेसिपी; हर कोई करेगा तारीफ

1 सबसे पहले एक बर्तन में मैदा छान लें और उसमें नमक, चीनी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, दही और दो चम्मच तेल डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

2 गुनगुने पानी में इस मिश्रण का नरम आटा गूंथ लें और इसके ऊपर थोड़ा-सा तेल लगाकर एक घंटे के लिए ढककर सेट होने के लिए रख दें।

3 अब एक बर्तन में उबले मैश किए आलू लें और उसमें बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया, लाल मिर्च, अमचूर पाउडर, गरम मसाला, कसूरी मेथी और नमक मिलाकर स्टफिंग के छोटे-छोटे गोले बना लें।

4 इसके बाद सेट हुए आटे से एक लोई तोड़े और उसे हाथों से थोड़ा फैलाएं। इसके बीच में आलू की स्टफिंग का गोला रखें और चारों तरफ से समेटते हुए बंद कर दें।

5 अब लोई पर थोड़ा सूखा मैदा लगाएं और हल्के हाथों से बेलन की मदद से ओवल या गोल आकार में बेलें। इन बिले हुए कुलचों के ऊपरी हिस्से पर थोड़ा हरा धनिया और कलौंजी छिड़ककर बेलन से हल्का दबाएं ताकि वे चिपक जाएं।

6 अब कुलचे को उल्टा करें और उसकी दूसरी तरफ पर पानी लगाकर गरम तवे पर पानी वाली साइड को नीचे रखते हुए कुलचा डालें।

7 जब कुलचे पर छोटे-छोटे बुलबुले दिखने लगें, तो तवे को हैंडल से पकड़कर उल्टा करें और आंच पर कुलचे को सीधे सेंक लें।