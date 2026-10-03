क्या आपने कभी खाई है सीताफल की रबड़ी? मुंह में जाते ही घुल जाएगा इसका मलाईदार स्वाद, नोट करें रेसिपी

1 सबसे पहले सीताफल का गूदा निकालना है। इसके लिए पके हुए सीताफल को दो हिस्सों में तोड़ लें।

2 अब एक चम्मच की मदद से गूदा एक कटोरे में निकाल लें और इसे एक छलनी में डालकर हाथ से दबाकर पेस्ट निकाल लें।

3 अब एक पैन में दूध डालकर तेज आंच पर उबालें और इसे बाद आंच को धीमा करके दूध को पकने दें। इसे बीच-बीच में चलाते रहें और किनारे लगे दूध को खुरचकर दूध में मिलाते जाएं।

4 जब दूध एक तिहाई बच जाए, तब इसमें चीनी, भिगोया हुआ केसर और इलायची पाउडर डालकर 2-3 मिनट तक पकने दें।

5 इसके बाद गैस बंद कर दें और दूध को ठंडा होने दें।

6 जब दूध ठंडा हो जाए, तब इसमें सीताफल का गूदा डालें और अच्छी तरह मिला लें।

7 इसके बाद इसमें गुलाब जल और कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालकर मिक्स करें और फ्रिज में ठंडा होने रख दें।