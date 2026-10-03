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क्या आपने कभी खाई है सीताफल की रबड़ी? मुंह में जाते ही घुल जाएगा इसका मलाईदार स्वाद, नोट करें रेसिपी

By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
Published: Sat, 03 Oct 2026 06:00 PM (IST)

सीताफल यानी शरीफा की रबड़ी खाने में काफी स्वादिष्ट होती है। कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके इसे आधे घंटे के अंदर बनाया जा सकता है।

कैसे बनाएं सीताफल की रबड़ी? (AI Generated Image)

कैसे बनाएं सीताफल की रबड़ी? (AI Generated Image)

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। रबड़ी इतनी स्वादिष्ट मिठाई होती है कि इसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आने लगता है। दूध से बनी साधारण रबड़ी तो आपने खाई होगी, लेकिन क्या आपने सीताफल यानी शरीफा की रबड़ी खाई है? ये स्वाद में लाजवाब होती है और त्योहारों के लिए एकदम परफेक्ट है। आइए जानें सीताफल की रबड़ी बनाने की एकदम आसान रेसिपी। 

सीताफल की रबड़ी रेसिपी

कुल समय : 25 mins
तैयारी का समय : 5 mins
पकाने का समय :20 mins
कोर्स : Desserts
कैलोरी :
सर्विंग : 2 लोगों के लिए
व्यंजन : Indian

सीताफल की रबड़ी बनाने के लिए सामग्री:

  • फुल क्रीम दूध- 1 लीटर
  • पके हुए सीताफल का गूदा- 1 कप
  • चीनी- 3 से 4 बड़े चम्मच
  • हरी इलायची पाउडर- 1/2 छोटा चम्मच
  • केसर के धागे- 8-10
  • कटे हुए मेवे- 2 बड़े चम्मच
  • गुलाब जल- 1 छोटा चम्मच

सीताफल की रबड़ी बनाने की विधि:

1

सबसे पहले सीताफल का गूदा निकालना है। इसके लिए पके हुए सीताफल को दो हिस्सों में तोड़ लें।

2

अब एक चम्मच की मदद से गूदा एक कटोरे में निकाल लें और इसे एक छलनी में डालकर हाथ से दबाकर पेस्ट निकाल लें।

3

अब एक पैन में दूध डालकर तेज आंच पर उबालें और इसे बाद आंच को धीमा करके दूध को पकने दें। इसे बीच-बीच में चलाते रहें और किनारे लगे दूध को खुरचकर दूध में मिलाते जाएं।

4

जब दूध एक तिहाई बच जाए, तब इसमें चीनी, भिगोया हुआ केसर और इलायची पाउडर डालकर 2-3 मिनट तक पकने दें।

5

इसके बाद गैस बंद कर दें और दूध को ठंडा होने दें।

6

जब दूध ठंडा हो जाए, तब इसमें सीताफल का गूदा डालें और अच्छी तरह मिला लें।

7

इसके बाद इसमें गुलाब जल और कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालकर मिक्स करें और फ्रिज में ठंडा होने रख दें।

8

सीताफल की रबड़ी तैयार है। इसे ड्राई फ्रूट्स से गार्निश करके सर्व करें।