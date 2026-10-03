क्या आपने कभी खाई है सीताफल की रबड़ी? मुंह में जाते ही घुल जाएगा इसका मलाईदार स्वाद, नोट करें रेसिपी
सीताफल यानी शरीफा की रबड़ी खाने में काफी स्वादिष्ट होती है। कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके इसे आधे घंटे के अंदर बनाया जा सकता है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। रबड़ी इतनी स्वादिष्ट मिठाई होती है कि इसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आने लगता है। दूध से बनी साधारण रबड़ी तो आपने खाई होगी, लेकिन क्या आपने सीताफल यानी शरीफा की रबड़ी खाई है? ये स्वाद में लाजवाब होती है और त्योहारों के लिए एकदम परफेक्ट है। आइए जानें सीताफल की रबड़ी बनाने की एकदम आसान रेसिपी।