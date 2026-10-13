दुनिया के 50 सबसे स्वादिष्ट फ्राइड फूड्स में भारत की 3 डिशेज हुई शामिल, मलाई कोफ्ते ने टॉप-10 में बनाई जगह

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। तली-भुनी चीजें खाना तो हम सबको पसंद होता है। दोस्तों के साथ पार्टी हो, कोई फिल्म देख रहे हों या फिर दिन भर काम करने के बाद रिलैक्स करना हो, फ्राइड स्नैक्स का मजा अलग ही होता है।

बता दें, अब इस स्वाद को एक नई पहचान मिल गई है। दरअसल, दुनिया के मशहूर फूड गाइड TasteAtlas ने सितं 2026 में दुनिया के 50 सबसे स्वादिष्ट डीप-फ्राइड खाने की एक शानदार लिस्ट जारी की है। खास बात ये है कि इस लिस्ट में भारत के तीन लाजवाब व्यंजनों ने अपनी जगह पक्की कर ली है। आइए आपको बताते हैं इस खास लिस्ट के बारे में।

लिस्ट में नंबर वन कौन? इस पूरी लिस्ट में दुनिया भर के फ्राइड व्यंजनों को पीछे छोड़ते हुए दक्षिण कोरिया के चिकिन (Chikin) यानी कोरियन फ्राइड चिकन ने पहला स्थान हासिल किया है। इस डिश में चिकन के टुकड़ों को खास बैटर में डुबोकर डीप-फ्राई किया जाता है। पर भारत के स्वाद का जादू भी इस लिस्ट में खूब चला है।

(Image Source: instagram.com/@tasteatlas) टॉप-10 में शामिल हुआ भारत का मलाई कोफ्ता इस ग्लोबल लिस्ट में भारत की ओर से सबसे बेहतरीन जगह एक वेजिटेरियन डिश ने हासिल की है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सबकी पसंदीदा डिश मलाई कोफ्ता की। मलाई कोफ्ता इस लिस्ट में 10वें स्थान पर है। इसमें आलू और पनीर के तले हुए स्वादिष्ट बॉल्स को काजू के गाढ़े और क्रीमी पेस्ट वाली ग्रेवी में डालकर परोसा जाता है। यह डिश खास मौकों और त्योहारों की शान बढ़ाती है।

32वें नंबर पर चेन्नई का मसालेदार चिकन 65 भारतीय स्वाद का एक और शानदार नमूना चिकन 65 इस लिस्ट में 32वें नंबर पर है। चेन्नई की यह मशहूर डिश अदरक, नींबू, लाल मिर्च और कई चटपटे मसालों से तैयार होती है, जिसमें चिकन को मैरीनेट करके डीप-फ्राई किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि कर्नाटक में इसे परोसते वक्त कद्दूकस किया हुआ नारियल डाला जाता है, वहीं आंध्र प्रदेश में कभी-कभी चिकन को तलने के बजाय पकाया भी जाता है।