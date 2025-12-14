Language
    राजस्थान का जायका: सिर्फ किले और रेगिस्तान ही नहीं, स्वाद के लिए भी मशहूर है यहां की 9 वेजिटेरियन डिशेज

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 03:44 PM (IST)

    राजस्थान अपने ऐतिहासिक किलों और संस्कृति के साथ-साथ अपने शाकाहारी व्यंजनों के लिए भी मशहूर है। यहां के पकवान स्थानीय जलवायु और परंपराओं का मेल हैं, जो ...और पढ़ें

    Hero Image

    जरूर चखें राजस्थान के 9 मशहूर शाकाहारी व्यंजन (AI Generated Image)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान न केवल अपने ऐतिहासिक किलों, रेगिस्तानी रेत के टीलों और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता है, बल्कि यहां का शाकाहारी खाना भी दुनियाभर में अपनी एक अलग पहचान रखता है।

    यहां के व्यंजन स्थानीय जलवायु, संसाधनों और सदियों पुरानी परंपराओं का मेल हैं, जो न केवल स्वाद में बेहतरीन हैं, बल्कि पोषण से भी भरपूर हैं। इसलिए अगर आप राजस्थान घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो इन 9 वेजिटेरियन डिशेज का स्वाद चखना न भूलें।

    गट्टे की सब्जी

    Gatte ki Sabzi

    यह राजस्थान का एक ऐसा मशहूर व्यंजन है, जो बेसन से बने गट्टे को दही और मसालों की ग्रेवी में पकाकर तैयार किया जाता है। इसकी तीखी और तंदूरी खुशबू इसके स्वाद को लाजवाब बना देती है। आमतौर पर इसे चपाती या दाल-बाटी के साथ परोसा जाता है।

    दाल-बाटी चूरमा

    Dal Bati Churma

    राजस्थानी खाने की पहचान कहा जाने वाला यह व्यंजन तीन हिस्सों से मिलकर बना है, दाल, बाटी और चूरमा। यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि एनर्जी से भी भरपूर होता है।

    बाजरे की रोटी-लहसुन की चटनी

    Bajra Roti and Lehsun ki chutney

    राजस्थान के कठिन जलवायु में बाजरा एक मुख्य अनाज है। बाजरे की मोटी और पौष्टिक रोटी ताजी लहसुन की चटनी के साथ परोसी जाती है। यह जोड़ी न केवल स्वाद में लाजवाब है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है।

    आलू-प्याज की सब्जी

    Aaloo pyaaz Sabzi

    आलू और प्याज बनी यह सब्जी राजस्थानी घरों में बनने वाली एक क्लासिक डिश है। इसमें आलू और प्याज को राजस्थानी मसालों के साथ पकाया जाता है। इसका सादा लेकिन मसालेदार स्वाद इसे खास बनाता है।

    घेवर

    Ghevar

    यह राजस्थान की मिठाई है, जो खासतौर पर तीज और गणगौर जैसे त्योहारों पर बनाई जाती है। मैदे और घी से तैयार घेवर को चाशनी में डुबोकर परोसा जाता है। यह कुरकुरा और मीठा होता है।

    मोहनथाल

    Mohanthal

    यह एक पारंपरिक राजस्थानी मिठाई है जो बेसन, घी और चीनी से बनती है। इसमें केसर और इलायची का इस्तेमाल किया जाता है, जो इसे एक खास स्वाद और सुगंध देता है। यह मिठाई त्योहारों और विशेष अवसरों पर खूब बनाई जाती है।

    केर सांगरी

    Ker Sangari

    राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाने वाला यह व्यंजन केर और सांगरी से मिलकर बनता है। इसे स्थानीय मसालों के साथ पकाया जाता है। यह प्रोटीन से भरपूर और स्वाद में अनूठा है।

    मिर्ची वड़ा

    Mirchi Vada

    बड़ी और हरी मिर्चों को बेसन के घोल में लपेटकर तला जाता है। यह एक लोकप्रिय स्नैक है जो चाय के साथ परोसा जाता है। इसका तीखा स्वाद खाने में रोमांच पैदा करता है।

    प्याज कचौड़ी

    Pyaaz Kachori

    यह एक तला हुआ नमकीन पकौड़ा है जो मुख्य रूप से प्याज, मसालों और बेसन से तैयार किया जाता है। यह राजस्थानी नाश्ते का एक अहम हिस्सा है और अक्सर चटनी के साथ परोसा जाता है।

     