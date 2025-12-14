राजस्थान का जायका: सिर्फ किले और रेगिस्तान ही नहीं, स्वाद के लिए भी मशहूर है यहां की 9 वेजिटेरियन डिशेज

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान न केवल अपने ऐतिहासिक किलों, रेगिस्तानी रेत के टीलों और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता है, बल्कि यहां का शाकाहारी खाना भी दुनियाभर में अपनी एक अलग पहचान रखता है। यहां के व्यंजन स्थानीय जलवायु, संसाधनों और सदियों पुरानी परंपराओं का मेल हैं, जो न केवल स्वाद में बेहतरीन हैं, बल्कि पोषण से भी भरपूर हैं। इसलिए अगर आप राजस्थान घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो इन 9 वेजिटेरियन डिशेज का स्वाद चखना न भूलें।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गट्टे की सब्जी (Picture Courtesy: Pinterest) यह राजस्थान का एक ऐसा मशहूर व्यंजन है, जो बेसन से बने गट्टे को दही और मसालों की ग्रेवी में पकाकर तैयार किया जाता है। इसकी तीखी और तंदूरी खुशबू इसके स्वाद को लाजवाब बना देती है। आमतौर पर इसे चपाती या दाल-बाटी के साथ परोसा जाता है।

दाल-बाटी चूरमा (Picture Courtesy: Pinterest) राजस्थानी खाने की पहचान कहा जाने वाला यह व्यंजन तीन हिस्सों से मिलकर बना है, दाल, बाटी और चूरमा। यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि एनर्जी से भी भरपूर होता है। बाजरे की रोटी-लहसुन की चटनी (Picture Courtesy: Pinterest) राजस्थान के कठिन जलवायु में बाजरा एक मुख्य अनाज है। बाजरे की मोटी और पौष्टिक रोटी ताजी लहसुन की चटनी के साथ परोसी जाती है। यह जोड़ी न केवल स्वाद में लाजवाब है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है।