तस्मानिया की लहरों में छिपा है स्वाद का खजाना, यहां पानी में उतरकर लोग खुद चुनते हैं अपना 'सी-फूड'
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया का एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत द्वीप-राज्य तस्मानिया, इन दिनों दुनिया भर के पर्यटकों और सी-फूड प्रेमियों के बीच चर्चा का केंद्र बना हुआ है। वैसे तो यहां की प्राकृतिक सुंदरता हर किसी का मन मोह लेती है, लेकिन एक चीज जो तस्मानिया को सबसे खास बनाती है, वह है यहां के फ्रेश और टेस्टी ऑयस्टर्स (Oysters)। अपने बेहतरीन स्वाद और हाई क्वालिटी के कारण यहां के ऑयस्टर्स की मांग पूरी दुनिया में है।
क्यों खास हैं यहां के ऑयस्टर्स?
तस्मानिया के ऑयस्टर्स की सबसे बड़ी खासियत यहां की जलवायु और पानी की शुद्धता है। यहां मुख्य रूप से 'पैसिफिक ऑयस्टर' की खेती की जाती है। यहां का समुद्री पानी इतना स्वच्छ और ठंडा है कि इसमें पलने वाले ऑयस्टर्स में एक प्राकृतिक मिठास और ताजगी बनी रहती है। विशेषज्ञों की मानें तो सर्दियों के मौसम में इनका स्वाद अपने चरम पर होता है, जो किसी भी खाने के शौकीन के लिए एक यादगार अनुभव बन जाता है।
पानी में उतरकर खुद चुनें अपना स्वाद
तस्मानिया में फ्रेसिनेट मरीन फार्म ऑयस्टर उत्पादन के लिए एक प्रमुख नाम है। यहां सैलानियों को केवल खाना ही नहीं परोसा जाता, बल्कि उन्हें एक अनोखा अनुभव भी दिया जाता है। यहाँ आने वाले लोग खुद पानी में उतरकर टोकरियों से ताजे ऑयस्टर शेल चुन सकते हैं और उन्हें खोलकर तुरंत चख सकते हैं। ताजे पानी के बीच इस तरह ऑयस्टर्स का लुत्फ उठाना सैलानियों के लिए किसी रोमांच से कम नहीं होता।
स्वाद बढ़ाने के खास तरीके
तस्मानियाई ऑयस्टर्स को खाने और परोसने का तरीका भी काफी अलग और दिलचस्प है। यहां के ऑयस्टर्स का स्वाद बहुत ही संतुलित माना जाता है। इन्हें खाने का सबसे लोकप्रिय तरीका है:
- नींबू के साथ: ताजे ऑयस्टर्स पर नींबू की कुछ बूंदें डालकर इसका शुद्ध स्वाद लेना।
- विभिन्न टॉपिंग्स: कई लोग इन्हें चीज, गार्लिक बटर, हर्ब्स या खास 'पंको क्रम्ब्स' (एक तरह की ब्रेड) के साथ खाना पसंद करते हैं।
- इंटरनेशनल फ्लेवर्स: यहां के रेस्टोरेंट्स में आपको एशियन सोया-जिंजर, जापानी पोंजू, चिली-लाइम रोस्टेड गार्लिक बटर और स्मोक्ड ऑयस्टर जैसे बेहतरीन फ्लेवर्स भी मिलते हैं।
कुल मिलाकर, अगर आप कुदरत की खूबसूरती के साथ-साथ दुनिया के सबसे ताजे और बेहतरीन सी-फूड का आनंद लेना चाहते हैं, तो तस्मानिया आपके लिए सबसे सही जगह है। यहां के ऑयस्टर्स का स्वाद आपकी जुबान पर लंबे समय तक बना रहेगा।
