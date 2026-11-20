2-3 बड़े कप गेहूं का आटा

2 बड़े चम्मच बारीक कटा ताजा हरा धनिया

गोभौरा बनाने के लिए सबसे पहले उसकी फिलिंग तैयार करनी है, इसके लिए गोभी को एकदम महीन काट लें।

फिर गैस पर कड़ाही रख उसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डालें। इसके बाद 1/2 चम्मच जीरा और 1/4 छोटे चम्मच हींग डालकर भून लें।

अब तेल में 1/2 इंच बारीक कटी अदरक और बारीक कटी 2 हरी मिर्च के साथ प्याज डालकर भून लें।

अगले स्टेप में 1 कप मटर के साथ 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच अमचूर, स्वादानुसार और जरूरत पड़े तो लाल मिर्च डालकर कम से कम 2-3 मिनट तक पका लें।

इस तरह फरे की पिट्ठी तैयार है, इसके लिए 2-3 बड़े कप आटा गूंथ लें।

आटे में तैयार मिश्रण भरकर इसे हाथ से बंद करके गुजिया जैसा आकार दें।

इसके बाद दोबारा कड़ाही रखकर उसमें सरसों का तेल डालकर गर्म करें।

इसमें कटी हुई गोभी और मटर को तल लेना है।

अब ताजा मसाला बनाने के लिए जार में 6-8 लहसुन, 2 प्याज, 2 हरी मिर्च डालकर मिक्सी में पीस लें।

इस पेस्ट को सरसों तेल में राई के छोंक के साथ अच्छी तरह से भून लें

जब तेल अलग होने तो उसमें देसी पिसा हुआ टमाटर डालकर भी भून लेना है।

इसी मिश्रण में तली हुई मटर और गोभी मिक्स करें।

अब हल्दी और स्वादानुसार नमक डालकर जरूरत के मुताबिक पानी डालें।

इसमें तैयार किये गए आटे के फिलिंग वाले गोभौरा भी डालें। धीमी आंच पर 4-5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देना है