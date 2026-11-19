लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम हो और रसोई में हरी सब्जियों की महक न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता… लेकिन जब बात 'मेथी' की आती है, तो अक्सर बड़ों से लेकर बच्चों तक के मुंह बन जाते हैं। मेथी की हल्की कड़वाहट नखरीले बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आती।

ऐसे में, क्या हो अगर इसी सिंपल-सी मेथी को हम एक ऐसा रेस्टोरेंट स्टाइल ट्विस्ट दें कि बच्चे उंगलियां चाटते रह जाएं? जी हां, हम बात कर रहे हैं लजीज 'मेथी मलाई मटर' की। इस सब्जी की खासियत यह है कि इसमें ताजी मलाई का रिच स्वाद और हरे मटर की मिठास मेथी की कड़वाहट को पूरी तरह से गायब कर देती है। इसका टेक्सचर इतना मखमली होता है कि यह मुंह में जाते ही घुल जाती है। आइए जानते हैं इसे बनाने का आसान तरीका।