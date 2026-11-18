लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अचार बनाने का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है, बहुत सारा झंझट और कई दिनों तक जार को धूप में सुखाने का लंबा इंतजार। अगर आप भी इसी वजह से घर पर अचार बनाने से कतराते हैं, तो अब आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है।

आज हम आपके लिए एक ऐसी 'इंस्टेंट मिक्स वेज अचार' की रेसिपी लेकर आए हैं, जिसे आप अपनी रसोई में मौजूद बेसिक मसालों से मिनटों में तैयार कर सकते हैं। इसे धूप दिखाने की कोई जरूरत नहीं है और यह बनाते ही खाने के लिए तैयार हो जाता है।

क्या-क्या चाहिए होगी सामग्री? इस अचार की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको बाजार से कोई स्पेशल मसाला लाने की जरूरत नहीं है। सब्जियों में आप 2 गाजर, 1 मूली, 1 कप फूलगोभी के टुकड़े, 10-12 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले सकते हैं। मसालों में 2 चम्मच राई, 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी हींग और स्वादानुसार नमक चाहिए। इसके अलावा 1 कप सरसों का तेल और 2-3 चम्मच सफेद सिरका या नींबू का रस रख लें।