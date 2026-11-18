न ज्यादा झंझट, न धूप दिखाने का इंतजार! इस सर्दी घर के बेसिक मसालों से तैयार करें चटपटा मिक्स वेज अचार
सर्दियों की गुनगुनी धूप में बैठकर गरमागरम पराठों या दाल-चावल के साथ अगर चटपटा अचार मिल जाए, तो खाने का स्वाद दस गुना बढ़ जाता है।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अचार बनाने का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है, बहुत सारा झंझट और कई दिनों तक जार को धूप में सुखाने का लंबा इंतजार। अगर आप भी इसी वजह से घर पर अचार बनाने से कतराते हैं, तो अब आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है।
आज हम आपके लिए एक ऐसी 'इंस्टेंट मिक्स वेज अचार' की रेसिपी लेकर आए हैं, जिसे आप अपनी रसोई में मौजूद बेसिक मसालों से मिनटों में तैयार कर सकते हैं। इसे धूप दिखाने की कोई जरूरत नहीं है और यह बनाते ही खाने के लिए तैयार हो जाता है।
क्या-क्या चाहिए होगी सामग्री?
इस अचार की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको बाजार से कोई स्पेशल मसाला लाने की जरूरत नहीं है। सब्जियों में आप 2 गाजर, 1 मूली, 1 कप फूलगोभी के टुकड़े, 10-12 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले सकते हैं। मसालों में 2 चम्मच राई, 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी हींग और स्वादानुसार नमक चाहिए। इसके अलावा 1 कप सरसों का तेल और 2-3 चम्मच सफेद सिरका या नींबू का रस रख लें।
बनाने का बेहद आसान तरीका
- सबसे पहला और जरूरी कदम है सब्जियों की तैयारी। सभी सब्जियों को अच्छी तरह धो लें और एक साफ सूती कपड़े से पोंछकर सुखा लें। ध्यान रहे कि सब्जियों में बिल्कुल भी नमी या पानी नहीं होना चाहिए, वरना अचार जल्दी खराब हो सकता है। अब गाजर, मूली और अदरक को पतले और लंबे टुकड़ों में काट लें। हरी मिर्च को भी बीच से चीरा लगाकर काट लें और गोभी के छोटे टुकड़े कर लें।
- अब मसाले तैयार करते हैं। एक पैन लें और उसमें राई, सौंफ और मेथी दाने को हल्की आंच पर बस 1-2 मिनट के लिए सूखा भून लें। जब इनमें से एक भीनी-भीनी महक आने लगे, तो गैस बंद करें। ठंडा होने पर इन्हें मिक्सी में डालकर दरदरा पीस लें। यही वो जादुई मसाला है जो आपके अचार में असली स्वाद भरेगा।
- अब एक कड़ाही में सरसों का तेल डालें और उसे तब तक गर्म करें जब तक उसमें से धुआं न निकलने लगे। इससे सरसों के तेल का कच्चापन निकल जाता है। इसके बाद गैस बंद कर दें और तेल को हल्का ठंडा होने दें। जब तेल गुनगुना रह जाए, तो उसमें एक चुटकी हींग डालें और कटी हुई सारी सब्जियां डाल दें। सब्जियों को तेल में अच्छे से मिलाएं, बस ध्यान रखें कि गैस बंद ही रहे। हमें सब्जियों को पकाना नहीं है, उनका क्रंचीपन बरकरार रखना है।
- अब इन सब्जियों के ऊपर अपना भुना हुआ दरदरा मसाला, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च और नमक डाल दें। सबको एक चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स करें ताकि गाजर, मूली और गोभी के हर टुकड़े पर मसालों की एक शानदार कोटिंग हो जाए। सबसे आखिर में इसमें 2 से 3 चम्मच सिरका या नींबू का रस मिला दें। सिरका न सिर्फ अचार में बढ़िया खट्टापन लाता है, बल्कि इसे लंबे समय तक सुरक्षित भी रखता है।
- बस फिर, तैयार हो जाएगा आपका चटपटा और मसालेदार मिक्स वेज अचार। इसे आप तुरंत अपनी प्लेट में परोस कर खा सकते हैं। हालांकि, अगर आप इसे एक साफ कांच के जार में भरकर रख दें और अगले दिन खाएं, तो मसालों का स्वाद सब्जियों के अंदर तक अच्छे से रम जाएगा।
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