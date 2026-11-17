वहीं, इसके नाम के आगे बसंती इसलिए जुड़ा है क्योंकि इस सब्जी में सरसों और हल्दी की वजह से इसका रंग पीला होता है। आइए जानते हैं बंगाल की बैंगन बसंती की स्पेशल रेसिपी :

2-3 चम्मच बारीक कटा ताजा धनिया

1/2 कप पीली सरसों का पेस्ट

बैंगन बसंती बनाने के लिए सबसे पहले 2-3 लंबे आकार के बैंगन को काटकर, उसपर हल्दी और नमक लगाएं, फिर एक प्लेट में 10-15 मिनट तक अलग रख दें।

जब 15 मिनट हो जाए तो कड़ाही को गैस पर रखें और उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालकर गर्म करें।

तेल गर्म होने के बाद इसमें काटे हुए बैंगन डालकर उनके सुनहरे हो जाने तक भून लें।

इसे अलग प्लेट में निकालकर रख लेना है और मसाला बनाने की तैयार करनी है।

उसी कड़ाही में 1 चम्मच तेल डालकर पहले 1 छोटा चम्मच कलौंजी चटका लें और जीरा भी डालें।

इसके बाद सरसों का पेस्ट, अदरक-लहसुन पेस्ट और हरी मिर्च भी 1 मिनट तक भून लें। इस दौरान चम्मच से मसाले को लगातार चलाते रहना है, जिससे वह जले नहीं।

इसी मिश्रण में 1/2 चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्च और 1 चुटकी चीनी डालकर 2 मिनट तक मसाला पकने के लिए छोड़ दें।

फिर 1/2 कप दही, स्वादानुसार नमक और बैंगन डालकर ठीक से मिलाएं।

इसमें 1/2 कप गर्म पानी डालने के बाद 5-6 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं।

आखिर में ऊपर से 2-3 चम्मच बारीक कटा ताजा हरा धनिया डालकर गार्निश करें और रोटी-चावल के साथ पोरोसें।