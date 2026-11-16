दही और मसालों वाली जिमीकंद करी का स्वाद है लाजवाब, एक बार खाएंगे तो बार-बार बनाएंगे! आसान है रेसिपी

सूरन या जिमीकंद की सब्जी रेसिपी

जिमीकंद से बनी इस सब्जी को सामान्य सब्जी से थोड़ा हटकर बनाया जाता है, जिसकी स्टेप-बाय-स्टेप विधि यहां दी गई है :

सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले जिमीकंद को धोकर अच्छे से साफ कर लें।

फिर हाथों में तेल लगाकर चिकना कर जिमीकंद छील लें और काटना शुरू करें।

इस बात का ध्यान रखें कि बिना तेल लगाए इसे नहीं छीलना क्योंकि हाथों में खुजली हो सकती है।

अब काटे गए जिमीकंद के टुकड़ों पर नींबू का रस लगाकर कम से कम आधे घंटे के लिए अलग रख देना है।

इसके आधे घंटे बाद जिमीकंद को दोबारा पानी से धो लेना है।

दूसरी तरफ, 1 प्याज को काटकर उसमें हरी मिर्च और अदरक डालें। इसे मिक्सी में डालकर पेस्ट तैयार कर लें।

इसी तरह टमाटर का भी पेस्ट तैयार करके अलग रख लें।

कड़ाही गैस पर रखकर उसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डालें। इसमें 2 चुटकी हींग और 1 चम्मच जीरा डालकर भून लें।

इसी तेल में तैयार किया प्याज का पेस्ट डालें और धीमी आंच पर भून लें।

इसी दौरान 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच धनिया पाउडर डालना है।

इसे धीमी आंच पर कम से कम 5 मिनट तक पकने देने के बाद टमाटर का रस मिलाएं।

1 मिनट तक इसे भी पकाएं और फिर 1 छोटी कटोरी दही मिला दें। थोड़ी देर लगातार चम्मच से चलाने के बाद इसमें जिमीकंद के टुकड़े मिलाएं।