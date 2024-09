सूजी और रवा में क्या होता है अंतर, किसे खाना है आपके लिए ज्यादा हेल्दी?

सूजी और रवा (Sooji vs Rava) ये दोनों शब्द तो आपने खूब सुने होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में अंतर (Difference Between Sooji And Rava) होता है? हम अक्सर इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं लेकिन असल में इनमें थोड़ा फर्क होता है। आइए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं कि किसे खाना आपकी सेहत के लिहाज से ज्यादा बेहतर साबित होता है।