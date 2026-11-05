बाजार के मिलावटी मावे पर क्यों पैसे बहाना? इस दीवाली दलिया और दूध से खुद तैयार करें शानदार डोडा बर्फी
दीवाली का त्योहार आते ही बाजारों में मिठाइयों की रौनक बढ़ जाती है, लेकिन इसके साथ ही मिलावटी मावे का खतरा भी मंडराने लगता है।
HighLights
मिलावटी मावे के बिना घर पर बनाएं शुद्ध डोडा बर्फी
दलिया और दूध से आसानी से तैयार होने वाली स्वादिष्ट मिठाई
त्योहारों के लिए एकदम सही, बनाने में आसान और पौष्टिक विकल्प
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। त्योहार की खुशियों में अपनों की सेहत के साथ समझौता करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। जी हां, अगर आप इस दीवाली अपने परिवार और मेहमानों को कुछ शुद्ध, स्वादिष्ट और बिल्कुल हलवाई जैसी मिठाई खिलाना चाहते हैं, तो घर की बनी 'डोडा बर्फी' एक बेहतरीन ऑप्शन है।
सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने के लिए आपको बाजार से महंगे और मिलावटी मावे को खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। यह आपके किचन में मौजूद साधारण दलिया और दूध से बेहद आसानी से तैयार हो जाती है। आइए जानते हैं इसे बनाने का एकदम आसान और सटीक तरीका।
(Image Source: AI-Generated)
डोडा बर्फी बनाने के लिए सामग्री
- दलिया - आधा कप
- फुल क्रीम दूध - 1 लीटर
- चीनी या गुड़ - 3/4 कप (स्वादानुसार)
- देसी घी - 4 बड़े चम्मच
- कोको पाउडर - 1 बड़ा चम्मच (डोडा बर्फी वाले असली गहरे रंग और स्वाद के लिए)
- कटे हुए मेवे (काजू, बादाम, पिस्ता) - 2 बड़े चम्मच
- इलायची पाउडर - आधा छोटा चम्मच
डोडा बर्फी बनाने की विधि
- सबसे पहले गैस पर एक भारी तले वाली कड़ाही चढ़ाएं और उसमें एक चम्मच देसी घी गर्म करें। अब इसमें आधा कप दलिया डालें और धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए सुनहरा होने तक भून लें। जब दलिए से एक सोंधी-सोंधी खुशबू आने लगे, तो समझ जाइए कि यह भुन चुका है।
- अब इसी भुने हुए दलिए में 1 लीटर फुल क्रीम दूध डाल दें। गैस की आंच को मध्यम कर दें और इसे उबलने दें। इसे बीच-बीच में चलाते रहना बहुत जरूरी है ताकि दूध और दलिया कड़ाही के तले में चिपके नहीं। दलिया धीरे-धीरे सारा दूध सोख लेगा और फूल कर एकदम नरम हो जाएगा।
- जब दूध पूरी तरह से गाढ़ा हो जाए और मावे जैसा दिखने लगे, तब इसमें चीनी या बारीक किया हुआ गुड़ मिला दें। चीनी पिघलते ही मिश्रण एक बार फिर थोड़ा पतला होगा, इसलिए इसे लगातार चलाते हुए पकाते रहें। अब डोडा बर्फी का वह खास गहरा चॉकलेटी रंग लाने के लिए इसमें कोको पाउडर डाल दें और अच्छी तरह मिला लें।
- जब मिश्रण अच्छी तरह गाढ़ा होने लगे, तब इसमें इलायची पाउडर और बचा हुआ 3 चम्मच देसी घी डाल दें। घी डालने से बर्फी में एक शानदार चमक आ जाएगी और यह कड़ाही के किनारे छोड़ने लगेगी। जब यह मिश्रण एक जगह इकट्ठा होने लगे और जमने वाली स्थिति में आ जाए, तो गैस बंद कर दें।
- एक थाली या बर्फी वाली ट्रे लें और उस पर हल्का सा घी लगाकर उसे चिकना कर लें। अब कड़ाही के सारे मिश्रण को इस ट्रे में निकालकर एक समान रूप से फैला दें। ऊपर से कटे हुए काजू, बादाम और पिस्ता डालकर चम्मच या स्पैचुला से हल्के हाथ से दबा दें, ताकि मेवे बर्फी में अच्छी तरह सेट हो जाएं।
- अब इस बर्फी को सेट होने के लिए कमरे के तापमान पर 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें। जब यह पूरी तरह से ठंडी होकर जम जाए, तो एक तेज चाकू की मदद से इसे अपने मनचाहे चौकोर टुकड़ों में काट लें।
- आपकी शुद्ध, दानेदार और मुंह में घुल जाने वाली डोडा बर्फी बिल्कुल तैयार है। इस दीवाली जब आप मेहमानों को यह होममेड मिठाई परोसेंगे, तो कोई यकीन नहीं कर पाएगा कि इसे आपने बिना मावे के घर पर बनाया है।
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