बाजार के मिलावटी मावे पर क्यों पैसे बहाना? इस दीवाली दलिया और दूध से खुद तैयार करें शानदार डोडा बर्फी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। त्योहार की खुशियों में अपनों की सेहत के साथ समझौता करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। जी हां, अगर आप इस दीवाली अपने परिवार और मेहमानों को कुछ शुद्ध, स्वादिष्ट और बिल्कुल हलवाई जैसी मिठाई खिलाना चाहते हैं, तो घर की बनी 'डोडा बर्फी' एक बेहतरीन ऑप्शन है।

सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने के लिए आपको बाजार से महंगे और मिलावटी मावे को खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। यह आपके किचन में मौजूद साधारण दलिया और दूध से बेहद आसानी से तैयार हो जाती है। आइए जानते हैं इसे बनाने का एकदम आसान और सटीक तरीका।