दीवाली से पहले कर लें ये खाने-पीने की तैयारियां, त्योहार के दिन किचन में नहीं बितानी पड़ेगी शाम

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली का मतलब है अपनों का साथ, मस्ती और खूब सारा लजीज खाना, लेकिन अक्सर पार्टी वाले दिन घर के होस्ट की पूरी शाम किचन में ही बर्तन खड़खड़ाते और पसीना बहाते निकल जाती है।

जी हां, अगर आप चाहते हैं कि इस बार की दीवाली पार्टी में आप भी मेहमानों के साथ बैठकर ठहाके लगाएं और त्योहार का असली मजा लें, तो इसका सबसे बड़ा सीक्रेट है आपकी 'स्मार्ट प्लानिंग'। आइए जानते हैं कि आप मेन्यू की कौन-सी चीजें कुछ दिन पहले से बनाकर रख सकते हैं।

हफ्तों तक खराब न होने वाले सूखे स्नैक्स मेहमानों के आते ही चाय या कोल्ड ड्रिंक्स के साथ परोसने के लिए सूखे स्नैक्स सबसे बेहतरीन विकल्प हैं। आप पार्टी से लगभग एक हफ्ता पहले ही कुरकुरी अजवाइन वाली मठरी, मसालेदार नमकपारे, क्रिस्पी चकली और चटपटा चिवड़ा बनाकर एयरटाइट डिब्बों में भर सकते हैं। अगर कुछ हेल्दी रखना चाहते हैं, तो मखानों को घी और चाट मसाले में रोस्ट करके पहले ही स्टोर कर लें। ऐन मौके पर ये रेडी-टू-ईट स्नैक्स आपके बहुत काम आएंगे।

मिठाइयों की तैयारी में दिखाएं समझदारी दीवाली का त्योहार बिना मीठे के तो पूरा हो ही नहीं सकता। बाजार की मिलावटी मिठाइयों से बचने के लिए आप घर पर ही बेसन के लड्डू, काजू कतली, मूंगफली की चिक्की या नारियल की बर्फी बना सकते हैं। इन मिठाइयों की खासियत यह है कि इन्हें आप तीन से चार दिन पहले ही आराम से बनाकर स्टोर कर सकते हैं। अगर मेन्यू में गुलाब जामुन हैं, तो उन्हें भी एक रात पहले तलकर चाशनी में डुबोकर रखा जा सकता है।

चटनी और मास्टर ग्रेवी से बचेगा समय समोसे हों या टिक्की, इंडियन स्नैक्स बिना चटनी के बिल्कुल फीके लगते हैं। तीखी धनिया-पुदीने की चटनी और खट्टी-मीठी इमली या खजूर की चटनी को पार्टी से दो-तीन दिन पहले ही बनाकर फ्रिज में रख लें। मेन कोर्स के लिए सबसे ज्यादा समय प्याज-टमाटर भूनने में लगता है। इसलिए अदरक-लहसुन, प्याज और टमाटर का एक गाढ़ा मसाला पहले से अच्छी तरह भूनकर फ्रिज में स्टोर कर लें। पार्टी वाले दिन आपको बस इसमें उबले हुए छोले या पनीर डालना होगा और आपकी रेस्टोरेंट स्टाइल डिश मिनटों में तैयार हो जाएगी।