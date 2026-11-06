न बेसन के पकौड़े, न बाजार वाली नमकीन; मसूर दाल और पालक से तैयार कर लें ये क्रिस्पी स्नैक्स, आसान है रेसिपी 

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। शाम की चाय का समय हर किसी के लिए रिलैक्स करने और परिवार के साथ बैठकर हल्की-फुल्की बातचीत का सबसे अच्छा मौका होता है। अगर इस समय कुछ कुरकुरा, टेस्टी और हेल्दी मिल जाए तो आनन्द दोगुना हो जाता है। डेली वही बिस्किट, नमकीन या रेडीमेड स्नैक्स खाने से बोर हो गए हैं तो इस बार कुछ खास ट्राय करें।

मसूर दाल और पालक से बने पकौड़े स्वाद के साथ-साथ सेहत का भी पूरा ध्यान रखते हैं। मसूर दाल प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होती है, जबकि पालक आयरन, कैल्शियम और विटामिन्स का खजाना है। इन दोनों से बने पकौड़े शरीर को एनर्जी देते हैं और लंबे समय तक पेट भरा रखते हैं। ऐसे में यहां मसूर दाल और पालक से बनने वाली दो आसान और टेस्टी रेसिपीज की जानकारी दी गई है, जिनसे आपकी शाम की चाय बन जाएगी खास,आइए जानें :