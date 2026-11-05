चाय-कॉफी छोड़िए! सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म रखेगा 'कश्मीरी कहवा', आसान है घर पर बनाने का तरीका
सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म रखने और इम्युनिटी बढ़ाने के लिए कश्मीरी कहवा एक बेहतरीन ऑप्शन है।
HighLights
कश्मीरी कहवा सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म रखता है
यह इम्युनिटी और पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में सहायक है
ग्रीन टी, केसर, मसालों से घर पर आसानी से तैयार करें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम अपने साथ सर्द हवाएं, शरीर में जकड़न और सुस्ती लेकर आता है। ऐसे में, खुद को एनर्जेटिक और अंदर से गर्म रखना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर आप भी कड़ाके की ठंड में आम चाय या कॉफी की जगह कुछ हेल्दी और पारंपरिक पीना चाहते हैं, तो 'कश्मीरी कहवा' आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है।
यह सिर्फ एक खुशबूदार और मसालों से भरपूर ड्रिंक नहीं है, बल्कि यह आपकी इम्युनिटी और पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है। कश्मीर की खास मेहमाननवाजी का हिस्सा रहा यह लाजवाब पेय अब आप बहुत ही आसानी से अपने घर की रसोई में बना सकते हैं। आइए जानते हैं इसे बनाने का सही और आसान तरीका।
(Image Source: AI-Generated)
आखिर क्या है कश्मीरी कहवा?
कश्मीरी कहवा एक पारंपरिक और हर्बल ड्रिंक है। इसे ग्रीन टी, केसर, साबुत मसालों और ड्राई फ्रूट्स को मिलाकर तैयार किया जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें दूध का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है। यही वजह है कि यह काफी हल्का होता है और बहुत जल्दी पच जाता है।
कहवा बनाने के लिए जरूरी सामग्री
- 4 कप पानी
- 2 छोटे चम्मच ग्रीन टी या कहवा पत्ती
- 2 टुकड़े दालचीनी
- 4 से 6 हरी इलायची (हल्की कुटी हुई)
- 4 से 6 केसर के धागे
- 6 से 8 बारीक कटे हुए बादाम
- 1 छोटा चम्मच शहद या मिश्री (अपने स्वाद के अनुसार)
घर पर कैसे बनाएं परफेक्ट कश्मीरी कहवा?
- सबसे पहले एक पैन में पानी उबलने के लिए रख दें। जब पानी में उबाल आने लगे, तो उसमें दालचीनी और कुटी हुई हरी इलायची डाल दें। अब इसे धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट तक पकने दें, ताकि मसालों का सारा अर्क और खुशबू पानी में अच्छी तरह घुल जाए।
- अब इस उबलते पानी में ग्रीन टी या कहवा पत्ती डालें और सिर्फ 1 से 2 मिनट तक ही पकाएं। ध्यान रहे, इसे ज्यादा देर तक उबालने से कहवे का स्वाद कड़वा हो सकता है।
- गैस बंद कर दें और पैन में केसर के धागे डाल दें। अब बर्तन को ढककर 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें।
- आपका गरमागरम कहवा तैयार है। इसे कप में छान लें और ऊपर से बारीक कटे हुए बादाम डालें। जब यह हल्का सा ठंडा हो जाए (पीने लायक), तब इसमें मिठास के लिए शहद मिला लें।
परफेक्ट कहवा बनाने के 5 खास टिप्स
- मसालों की क्वालिटी: हमेशा ताजे और साबुत मसालों का इस्तेमाल करें। इससे कहवे का स्वाद और उसका असर दोनों दोगुने हो जाते हैं।
- ग्रीन टी का सही समय: ग्रीन टी को हमेशा बिल्कुल अंत में डालें और ज्यादा देर न पकाएं, वरना इसमें कड़वाहट आ सकती है।
- शहद का सही इस्तेमाल: उबलते हुए कहवा में कभी भी शहद न डालें। हमेशा गैस बंद करने और कहवे के हल्का ठंडा होने के बाद ही शहद मिलाएं।
- केसर है जरूरी: केसर सिर्फ शानदार रंग और खुशबू ही नहीं देता, बल्कि यह सर्दियों में शरीर को गर्माहट देने में भी बहुत मदद करता है।
- ड्राई फ्रूट्स से बढ़ाएं पोषण: इसे और भी ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए आप बादाम के साथ-साथ पिस्ता या अखरोट भी मिला सकते हैं।
कब और कितना पिएं?
सेहतमंद रहने के लिए दिन भर में 1 से 2 कप कहवा पीना काफी है। इसे सुबह के वक्त, शाम को या फिर बाहर की ठंड से घर लौटकर पीना सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है।
इस सर्दी, अगर आप बेहतरीन स्वाद के साथ-साथ सेहत का भी ख्याल रखना चाहते हैं, तो गरमागरम कश्मीरी कहवा को अपने डेली रूटीन का हिस्सा जरूर बनाएं।
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