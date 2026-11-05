चाय-कॉफी छोड़िए! सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म रखेगा 'कश्मीरी कहवा', आसान है घर पर बनाने का तरीका

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम अपने साथ सर्द हवाएं, शरीर में जकड़न और सुस्ती लेकर आता है। ऐसे में, खुद को एनर्जेटिक और अंदर से गर्म रखना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर आप भी कड़ाके की ठंड में आम चाय या कॉफी की जगह कुछ हेल्दी और पारंपरिक पीना चाहते हैं, तो 'कश्मीरी कहवा' आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है।

यह सिर्फ एक खुशबूदार और मसालों से भरपूर ड्रिंक नहीं है, बल्कि यह आपकी इम्युनिटी और पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है। कश्मीर की खास मेहमाननवाजी का हिस्सा रहा यह लाजवाब पेय अब आप बहुत ही आसानी से अपने घर की रसोई में बना सकते हैं। आइए जानते हैं इसे बनाने का सही और आसान तरीका।

(Image Source: AI-Generated) आखिर क्या है कश्मीरी कहवा? कश्मीरी कहवा एक पारंपरिक और हर्बल ड्रिंक है। इसे ग्रीन टी, केसर, साबुत मसालों और ड्राई फ्रूट्स को मिलाकर तैयार किया जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें दूध का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है। यही वजह है कि यह काफी हल्का होता है और बहुत जल्दी पच जाता है।