आलू-दाल वाली नहीं, एक बार चखने पर ही दीवाना बना लेगी जोधपुरी मावा कचौड़ी; इस रेसिपी से तैयार करते हैं हलवाई
इस आर्टिकल में आप जोधपुर की मशहूर 'मावा कचौड़ी' बनाने की हलवाई स्टाइल रेसिपी जान सकेंगे।
HighLights
जोधपुर की मशहूर मावा कचौड़ी की रेसिपी
खस्ता परत और मेवे-मावे की मीठी स्टफिंग
हलवाई जैसी रसीली कचौड़ी बनाने की विधि
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जब भी कचौड़ी का नाम आता है, तो दिमाग में सबसे पहले चटपटे आलू, प्याज या दाल की कचौड़ी की तस्वीर बनती है, लेकिन राजस्थान के जोधपुर की मशहूर 'मावा कचौड़ी' स्वाद की एक अलग ही दुनिया में ले जाती है।
दरअसल, यह कोई तीखी डिश नहीं, बल्कि एक शानदार राजस्थानी मिठाई है। अंदर से मेवे और मावे की भरपूर मिठास, ऊपर से खस्ता परत और चाशनी की चादर। जी हां, इसे एक बार चखने के बाद आप सच में इसके दीवाने हो जाएंगे। आइए जानते हैं हलवाई स्टाइल जोधपुरी मावा कचौड़ी बनाने की वो सीक्रेट रेसिपी, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।
(Image Source: AI-Generated)
जोधपुरी मावा कचौड़ी बनाने के लिए सामग्री
कचौड़ी का आटा लगाने के लिए:
- 2 कप मैदा
- 4 बड़े चम्मच देसी घी (मोयन के लिए)
- गूंथने के लिए पानी
स्टफिंग के लिए:
- 1 कप ताजा मावा
- आधा कप पिसी हुई चीनी
- बारीक कटे हुए बादाम और काजू
- आधा चम्मच इलायची पाउडर
चाशनी बनाने के लिए:
- 1 कप चीनी
- आधा कप पानी
- चुटकी भर केसर
नोट: कचौड़ी तलने के लिए देसी घी का इस्तेमाल सबसे बेहतर रहेगा।
जोधपुरी मावा कचौड़ी बनाने की विधि
- सबसे पहले एक बर्तन में मैदा लें और उसमें घी डालकर हाथों से अच्छी तरह मिलाएं। जब मैदा मुट्ठी में बंधने लगे, तो थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर मुलायम आटा गूंथ लें और इसे 20 मिनट के लिए सूती कपड़े से ढककर रख दें। अब एक पैन में मावे को धीमी आंच पर हल्का गुलाबी होने तक भून लें। मावा ठंडा होने के बाद इसमें पिसी हुई चीनी, कटे हुए मेवे और इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिला लें। आपकी लाजवाब स्टफिंग तैयार है।
- इसके बाद, आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें। एक लोई को उंगलियों की मदद से थोड़ा फैलाएं, बीच में एक चम्मच स्टफिंग रखें और किनारों को समेटते हुए अच्छी तरह सील कर दें। इसे हथेलियों से हल्का सा दबाकर कचौड़ी का आकार दें। अब कड़ाही में घी को हल्का गर्म करें और कचौड़ियों को धीमी आंच पर सुनहरा और खस्ता होने तक तल लें। तेज आंच पर तलने से ये अंदर से कच्ची रह सकती हैं।
- कचौड़ियां तलने के दौरान ही दूसरे चूल्हे पर चीनी और पानी मिलाकर एक तार की चाशनी बना लें और उसमें केसर डाल दें। जब कचौड़ियां सिक कर तैयार हो जाएं, तो उन्हें हल्की गर्म चाशनी में 2 से 3 मिनट के लिए डुबो दें ताकि मिठास अंदर तक चली जाए।
- आपकी हलवाई जैसी खस्ता और रसीली जोधपुरी मावा कचौड़ी बिल्कुल तैयार है। इसे प्लेट में निकालें, ऊपर से चांदी का वर्क या कटे हुए पिस्ते सजाएं और अपने परिवार वालों को खिलाएं। त्योहार हो या कोई खास मौका, यह मीठी कचौड़ी हर किसी का दिल जीत लेगी।
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