आलू-दाल वाली नहीं, एक बार चखने पर ही दीवाना बना लेगी जोधपुरी मावा कचौड़ी; इस रेसिपी से तैयार करते हैं हलवाई

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जब भी कचौड़ी का नाम आता है, तो दिमाग में सबसे पहले चटपटे आलू, प्याज या दाल की कचौड़ी की तस्वीर बनती है, लेकिन राजस्थान के जोधपुर की मशहूर 'मावा कचौड़ी' स्वाद की एक अलग ही दुनिया में ले जाती है।

दरअसल, यह कोई तीखी डिश नहीं, बल्कि एक शानदार राजस्थानी मिठाई है। अंदर से मेवे और मावे की भरपूर मिठास, ऊपर से खस्ता परत और चाशनी की चादर। जी हां, इसे एक बार चखने के बाद आप सच में इसके दीवाने हो जाएंगे। आइए जानते हैं हलवाई स्टाइल जोधपुरी मावा कचौड़ी बनाने की वो सीक्रेट रेसिपी, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।

(Image Source: AI-Generated) जोधपुरी मावा कचौड़ी बनाने के लिए सामग्री कचौड़ी का आटा लगाने के लिए: 2 कप मैदा

4 बड़े चम्मच देसी घी (मोयन के लिए)

गूंथने के लिए पानी स्टफिंग के लिए: 1 कप ताजा मावा

आधा कप पिसी हुई चीनी

बारीक कटे हुए बादाम और काजू

आधा चम्मच इलायची पाउडर चाशनी बनाने के लिए: 1 कप चीनी

आधा कप पानी

चुटकी भर केसर नोट: कचौड़ी तलने के लिए देसी घी का इस्तेमाल सबसे बेहतर रहेगा।