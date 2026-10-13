न फटेगा, न चिपकेगा! नवरात्र के चौथे दिन मां कूष्मांडा के लिए ऐसे बनाएं मुंह में घुलने वाले मालपुए

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। शारदीय नवरात्र का चौथा दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप, यानी मां कूष्मांडा को समर्पित है। मान्यताओं के अनुसार, माता कूष्मांडा को मालपुए का भोग बहुत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि माता को मालपुए का भोग लगाने से वे प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं।

हालांकि, अक्सर व्रत वाले मालपुए बनाते समय लोगों की यह शिकायत रहती है कि वे या तो कड़ाही में चिपक जाते हैं या फिर पलटते समय टूट कर बिखर जाते हैं। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो हम आपके लिए मालपुए की एक ऐसी परफेक्ट रेसिपी लेकर आए हैं, जिसे आप 14 अक्टूबर को चौथे नवरात्र के भोग के लिए ट्राई कर सकते हैं। यकीन मानिए, इस विधि से आपके मालपुए एकदम मुलायम और रसीले बनेंगे।