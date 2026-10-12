नवरात्र व्रत में हो रही है मोमोज की क्रेविंग? साबुदाना और पनीर से घर पर ही करें तैयार, आसान है रेसिपी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। इन दिनों शारदीय नवरात्र के शुभ दिन चल रहे हैं। अगर आपका भी मन व्रत में अक्सर कुछ चटपटा और अलग खाने का मन करता है, खासकर अगर आप मोमोज के शौकीन हैं, तो यह आर्टिकल खास आपके लिए है।

जी हां, आपकी इसी क्रेविंग को दूर करने के लिए साबूदाना और पनीर से बने ये फलाहारी मोमोज एकदम सही ऑप्शन हैं। इन्हें बनाना बहुत आसान है और व्रत के दौरान भी आप अपने पसंदीदा स्नैक का मजा ले सकते हैं।