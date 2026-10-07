न चकला चाहिए, न बेलन... पानी वाले हाथों से थपकी देने पर तैयार होती है लाजवाब रोटी, नोट कर लें देसी रेसिपी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपको भी अपनी दादी-नानी के हाथों की बनी वह सोंधी-सोंधी रोटी याद है? आजकल हम रसोई में झटपट काम निपटाने के लिए चकला और बेलन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे गांव-देहात में आज भी एक ऐसी देसी रोटी बनाई जाती है, जिसके लिए इन दोनों चीजों की कोई जरूरत नहीं होती। इसे 'पानी की रोटी' या 'हाथ की रोटी' भी कहा जाता है।

इस रोटी का असली स्वाद इसके बनाने के खास तरीके में छिपा है। इसे बेलन से दबाकर नहीं, बल्कि पानी लगे हाथों की प्यार भरी थपकी से बड़ा किया जाता है। जब यह लोहे के तवे या मिट्टी के चूल्हे पर सिंकती है, तो इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। अगर आप भी रोज की साधारण रोटी खाकर बोर हो गए हैं, तो आइए जानते हैं इस पारंपरिक रोटी को बनाने की आसान देसी रेसिपी।