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सुबह की भागदौड़ में नाश्ते का नहीं है समय? सिर्फ 10 मिनट में बनाएं प्रोटीन से भरपूर 'मूंग दाल-बेसन चीला'

By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
Published: Tue, 06 Oct 2026 05:27 PM (GMT+05:30)

नाश्ते के लिए मूंग दाल बेसन का चीला बनाना काफी आसान होता है। ये पौष्टिक भी होता है और स्वादिष्ट भी।

नाश्ते में बनाएं मूंग दाल बेसन का चीला (AI Generated Image)

नाश्ते में बनाएं मूंग दाल बेसन का चीला (AI Generated Image)

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सुबह के नाश्ते में कुछ ऐसा खाना चाहिए, जो एनर्जी भी दे और शरीर को पोषण भी। मूंग दाल बेसन चीला ऐसा ही एक ऑप्शन है, जो हेल्दी भी है और एनर्जी से भरपूर भी। साथ ही, ये न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होता है, बल्कि झटपट बन भी जाता है, जो सुबह की भागदौड़ के बीच इसे परफेक्ट नाश्ता बनाता है। आइए जानें मूंग दाल बेसन चीला बनाने की रेसिपी। 

मूंग दाल बेसन चीला रेसिपी

कुल समय : 15 mins
तैयारी का समय : 5 mins
पकाने का समय :10 mins
कोर्स : Breakfast
कैलोरी :
सर्विंग : 2 लोगों के लिए
व्यंजन : Indian

मूंग दाल बेसन चीला बनाने के लिए सामग्री:

  • मूंग दाल- 1 कप
  • बेसन- 1/2 कप
  • हरी मिर्च- 2
  • अदरक- 1 इंच का टुकड़ा
  • हींग- एक चुटकी
  • हल्दी पाउडर- 1/2 छोटा चम्मच
  • लाल मिर्च पाउडर- 1/2 छोटा चम्मच
  • अजवाइन- 1/2 छोटा चम्मच
  • हरा धनिया- बारीक कटा हुआ
  • नमक- स्वादानुसार
  • तेल या घी- चीला सेकने के लिए
  • बारीक कटा प्याज- 1

मूंग दाल बेसन चीला बनाने की विधि:

1

सबसे पहले भीगी हुई मूंग दाल को अच्छी तरह धोकर उसका पानी निकाल दें और मिक्सी में अदरक, हरी मिर्च और थोड़ा सा पानी डालकर एक गाढ़ा पेस्ट पीस लें।

2

इसे पेस्ट को एक बर्तन में लें और इसमें बेसन मिलाएं। इसके बाद इसमें हल्दी, लाल मिर्च, अजवाइन, हींग, नमक, प्याज और कटा हुआ हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

3

अब एक नॉन-स्टिक तवे पर थोड़ा सा तेल डालें और बैटर को कलछी की मदद से गोल-गोल घुमाते हुए डोसे की तरह फैलाएं।

4

अब चीले के किनारों पर थोड़ा-सा तेल डालें और इसे पलट कर दूसरी तरफ से से लें।

5

चीला बनकर तैयार है। अब इसे एक प्लेट में निकालें और धनिया-पुदीना की चटनी के साथ सर्व करें।