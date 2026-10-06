सुबह की भागदौड़ में नाश्ते का नहीं है समय? सिर्फ 10 मिनट में बनाएं प्रोटीन से भरपूर 'मूंग दाल-बेसन चीला'

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सुबह के नाश्ते में कुछ ऐसा खाना चाहिए, जो एनर्जी भी दे और शरीर को पोषण भी। मूंग दाल बेसन चीला ऐसा ही एक ऑप्शन है, जो हेल्दी भी है और एनर्जी से भरपूर भी। साथ ही, ये न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होता है, बल्कि झटपट बन भी जाता है, जो सुबह की भागदौड़ के बीच इसे परफेक्ट नाश्ता बनाता है। आइए जानें मूंग दाल बेसन चीला बनाने की रेसिपी।



