घर में न हो कोई सब्जी, तो झटपट बना लें क्रीमी और लजीज मलाई प्याज की सब्जी, रेसिपी है बहुत आसान

मलाई प्याज की सब्जी को बहुत कम सामग्री के साथ आसानी से बनाया जा सकता है, आइए जानते हैं इसकी रेसिपी:

मलाई प्याज की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले प्याज को छीलकर रख लें।

अगले स्टेप मे गैस पर कड़ाही रखकर उसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डालकर गर्म करें।

इसमें 1/2 चम्मच जीरा, 1 चुटकी हींग, 2 तेज पत्ता, 2 बारीक कटी हरी मिर्च और 1 इंच कद्दूकस अदरक डालकर भूनें।

इसके बाद 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच धनिया पाउडर डालकर मिक्स करें। इस मसाले को 2 मिनट टक धीमी आंच पर पकने देना है।

जब मसाला तेल छोड़ने लगे तो उसमें 1/2 कप मलाई या क्रीम भी अच्छे से मिला लें।

सब्जी को उबाल आने तक धीमी आंच पर पकने देना है। इसके बाद 1 चम्मच कसूरी मेथी मेथी डालकर मिक्स कर लें।

इस स्टेप में छीली हुई प्याज डालकर मिक्स कर लेना है।

इसे ढककर कम से कम 10 मिनट टक धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देना है। आप चाहे तो प्याज को साबुत न डालकर उसे लंबाई में काटकर भी डाल सकते हैं।

इसके बाद चेक करें कि प्याज गली है या नहीं, वहीं अगर ग्रेवी आपको ज्यादा गाढ़ी लगे तों उसमें थोड़ी मात्रा में दूध भी डाल सकते हैं।

सबसे आखिरी स्टेप में 1 चम्मच धनिया पाउडर डालकर मिला लें।