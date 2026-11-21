लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बाजार में रेडी टू कुक पिज्जा बेस आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन उनमें वो फ्रेशनेस महसूस नहीं होती और ना ही वो इतने सॉफ्ट होते हैं। आप एक्टिव यीस्ट के साथ या फिर इसके बिना भी बेकिंग पाउडर के साथ सिर्फ 15 मिनटों में झटपट पिज्जा बेस घर पर तैयार कर सकते हैं, तो आइए बनाते हैं।

बिना यीस्ट के ऐसे बनाएं पिज्जा बेस सामग्री ढाई कप मैदा

3 टीस्पून बेकिंग पाउडर

2 टेबलस्पून के करीब पानी

1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल

नमक स्वादानुसार इस तरह बनाएं एक बाउल में मैदा, बेकिंग पाउडर और नमक को अच्छी तरह मिलाकर अलग रख दें।

एक अलग जग में पानी और ऑलिव ऑयल को मिक्स कर लें।

अब इस पानी को धीरे-धीरे मैदे के मिक्चर में मिलाते जाएं, सारा पानी एक साथ ना डालें।

हाथ या बड़े चम्मच की मदद से इसे तब तक मिक्स करते रहें जब तक कि आटा एक बॉल के आकार में ना आ जाए।

अगर गूंथा हुआ मैदा सख्त लग रहा हो तो थोड़े पानी के छींटें मारें।

अब इसके दो गोले बना लें और बेलन की मदद से 12 इंच तक बेल लें।

इस बेस को एक बड़े पिज्जा या बेकिंग ट्रे में ट्रांसफर कर अपना मनचाहा सॉस लगाएं और ऊपर से टॉपिंग डालकर 15 से 17 मिनट के लिए बेक करें। यीस्ट के साथ पिज्जा बेस सामग्री