न शिमला में जन्मी, न मिर्च जैसी तीखी… फिर भी क्यों कहलाती है शिमला मिर्च? इस सब्जी का इतिहास है बड़ा दिलचस्प

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जिस तरह नामी हस्तियों का इतिहास है, उसी तरह हमारे किचन में आसानी से उपलब्ध होने वाली सब्जियों का भी अपना एक इतिहास रहा है। इससे पहले हमने आलू के इतिहास पर विस्तार से बात की थी, जिसने एक समय में यूरोप में बैन भी झेला और आज हम बात करने वाले हैं शिमला मिर्च की। कभी आपने सोचा है एक मिर्च का नाम शिमला मिर्च कैसे पड़ा?

क्या इसका हिमाचल के शिमला से कोई कनेक्शन है या फिर इसे शिमला मिर्च कहे जाने की अपनी कोई कहानी है? आइए इसके बारे में जानते हैं। कहां से हुई शिमला मिर्च की शुरुआत? हमने इतिहास की किताबों में क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में तो पढ़ा होगा, कहते हैं कोलंबस ने ही दुनिया को कैप्सिकम के बारे में बताया था। दरअसल, जब कोलंबस भारत की खोज में धोखे से दक्षिण अमेरिका पहुंचा तो उसे लगा कि यहां के लोग खाने में जिस मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह एक तरह की काली मिर्च ही है। इसी वजह से भ्रम के चलते इसका नाम अंग्रेजी में ‘Pepper’ रखा गया।

इसके बाद 1493 में स्पेन में भी इसकी खेती शुरू हो गई और दुनिया ने इस सब्जी के बारे में जाना। पर इतिहास में यह बात दर्ज है कि शिमला मिर्च 7500 ईसा पूर्व से ही दक्षिण और मध्य अमेरिका के देशों जैसे- बोलीविया, पेरू मेक्सिको के खाने में शामिल थी।

वास्को डी गामा भारत लेकर आए ऐसा माना जाता है कि भारत की खोज करने वाले वास्को डी गामा ने शिमला मिर्च को भारत तक पहुंचाया था। कहते हैं कि गोवा ही वो जगह थी जहां पहली बार कैप्सिकम उगाई गई। फिर धीरे-धीरे करके पूरे भारत में इसकी खेती की जाने लगी और आज भारत इसके उत्पादन में दुनियाभर में चौथे स्थान पर है। पर यहां ध्यान देने वाली है कि पुर्तगाली द्वारा लाई गई यह मिर्च तीखी थी।