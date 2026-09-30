बिना भूखे रहे मक्खन की तरह पिघलेगी पेट की चर्बी! Weight Loss की चाबी हैं ये 7 हाई-प्रोटीन सलाद

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। वजन घटाने के लिए सबसे जरूरी है कि आपकी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल हों जो कैलोरी में कम हों, लेकिन शरीर को पूरा पोषण दें। ऐसे में, सलाद एक सबसे बेहतरीन और हेल्दी ऑप्शन बनकर उभरता है।

फाइबर, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर सलाद पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती। अगर आप भी अपने वेट लॉस के सफर को आसान और मजेदार बनाना चाहते हैं, तो इन स्वादिष्ट और लो-कैलोरी सलाद को अपनी रोज की डाइट का हिस्सा बना सकते हैं।

खीरा और टमाटर सलाद यह बनाने में सबसे आसान और कैलोरी में बेहद कम होता है। खीरे में पानी की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर को अच्छी तरह हाइड्रेट रखती है। वहीं टमाटर से शरीर को जरूरी एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। इस सलाद में थोड़ा नींबू और काला नमक मिलाकर खाने से पाचन भी बेहतर रहता है।

स्प्राउट्स सलाद अंकुरित मूंग और चने से तैयार यह सलाद प्रोटीन और फाइबर का पावरहाउस है। यह वजन कम करने में मदद करने के साथ-साथ आपकी मसल्स को कमजोर होने से भी बचाता है। इसमें कटा हुआ प्याज, टमाटर और नींबू का रस मिलाकर इसका स्वाद और पोषण दोनों बढ़ाया जा सकता है।

ग्रीन सलाद पालक, लेट्यूस, खीरा, शिमला मिर्च और टमाटर को मिलाकर ग्रीन सलाद तैयार किया जाता है। यह शरीर को भरपूर मात्रा में आयरन, फाइबर और विटामिन्स देता है। यह मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने के साथ-साथ शरीर को अंदर से साफ रखने में मदद करता है।

फ्रूट सलाद सेब, पपीता, अमरूद और अनार जैसे फलों का सलाद फाइबर और विटामिन्स से भरपूर होता है। बस इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसमें चीनी या क्रीम बिल्कुल न मिलाएं, वरना इससे कैलोरी बढ़ जाएगी और वजन घटने के बजाय बढ़ सकता है।

पनीर सलाद अगर आप प्रोटीन का अच्छा सोर्स ढूंढ रहे हैं, तो लो-फैट पनीर सलाद एक बढ़िया विकल्प है। लो-फैट पनीर में मौजूद प्रोटीन पेट को लंबे समय तक भरा महसूस कराता है। इसमें खीरा, टमाटर, गाजर और काली मिर्च मिलाकर खाएं, जिससे यह हेल्दी होने के साथ-साथ काफी टेस्टी भी बन जाता है।

उबला चना सलाद काले चने प्रोटीन और फाइबर से समृद्ध होते हैं। उबले हुए काले चने में प्याज, टमाटर, नींबू का रस और भुना जीरा मिलाकर खाएं। यह काम्बिनेशन इसे एक परफेक्ट और पेट भरने वाला वेट लॉस सलाद बनाता है।

गाजर और चुकंदर सलाद गाजर और चुकंदर का सलाद फाइबर, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है। यह वजन घटाने के साथ-साथ शरीर में खून का स्तर बढ़ाने और स्किन को हेल्दी व ग्लोइंग बनाए रखने में बेहद मददगार है।