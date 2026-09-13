क्या आप भी सिर्फ रंग देखकर खरीदते हैं ड्रैगन फ्रूट? जानिए इसके स्वाद को निखारने के मास्टरशेफ टिप्स

आरती तिवारी, नई दिल्ली। सफेद, लाल और पीले ड्रैगन फ्रूट में मिठास, खटास और रंग का गाढ़ापन बिल्कुल अलग होता है। हर किस्म की अपनी खासियत होती है, इसलिए हम इसे डिश की जरूरत के हिसाब से चुनते हैं। लाल गूदे वाला ड्रैगन फ्रूट तब आदर्श है जब डिश की प्रस्तुति में रंग महत्वपूर्ण हो।

इसके विपरीत, सफेद गूदे वाली वैरायटी का स्वाद अधिक हल्का और नाजुक होता है, जो सलाद, हल्के डेसर्ट और ताजा व्यंजनों में बेहतरीन काम करता है। पीला ड्रैगन फ्रूट प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा होता है, जिससे यह डेसर्ट, स्मूदी और ड्रिंक्स के लिए सबसे उपयुक्त है। हम फल के पके होने का भी पूरा ध्यान रखते हैं, क्योंकि इसका मिठास और टेक्सचर दोनों पर सीधा असर पड़ता है।

स्वाद का संतुलन ड्रैगन फ्रूट का स्वाद कीवी-नाशपाती जैसा बेहद नाजुक होता है, जो तेज स्वाद वाली चीजों के बीच आसानी से दब सकता है। इसके प्राकृतिक स्वाद को उभारने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि इसका स्वाद दबाने के बजाय इसे निखारा जाए। नींबू जैसे ताजे खट्टे फल इसका प्राकृतिक ताजापन बढ़ा सकते हैं, जबकि अदरक, पुदीना, तुलसी और नारियल जैसी चीजें इसके स्वाद को छुपाए बिना डिश में नया जायका जोड़ती हैं। इसके स्वाद को तीखा बनाने के लिए हम थोड़ा नमक या खटास मिलाना पसंद करते हैं। इसे बनाने का सबसे अच्छा तरीका इसे सिंपल रखना ही है-फल को ताजा, थोड़ा ठंडा या न्यूनतम प्रोसेस करके परोसने से इसकी नाजुक खासियत और नेचुरल टेक्सचर सुरक्षित रहता है।

नमकीन फ्यूजन प्रयोग ड्रैगन फ्रूट अक्सर केवल ठंडे डेसर्ट, अकाई बाउल्स और काकटेल तक ही सीमित माना जाता है। लेकिन मैंने इस पर नमकीन और चटपटी चीजों में भी प्रयोग किए हैं-जैसे कि झटपट अचार, सेविचे या ग्लेज बनाने में। हमने इसे सलाद और साल्सा में आजमाया है, जहां इसकी हल्की मिठास मसालों और खटास को संतुलित करती है। सेविचे जैसी तैयारियों में, यह विशेष रूप से नींबू, मिर्च और ताजी जड़ी-बूटियों के साथ बहुत अच्छा बैठता है। इसे एक सपोर्टिंग सामग्री के रूप में देखना चाहिए जो डिश में ताजगी जोड़े, न कि पूरी डिश पर हावी हो।

इंटरनेट मीडिया ट्रेंड चमकदार, लाल गूदे वाला ड्रैगन फ्रूट इंटरनेट मीडिया पर चलने वाले मेन्यू आइटम्स के लिए एक कामयाब इंजन है। मगर एक विजुअल डिश के पीछे असली स्वाद भी होना चाहिए। हम इसके शानदार रंग का इस्तेमाल मेहमानों को आकर्षित करने के लिए करते हैं, लेकिन फिर उस डिश को अलग-अलग टेक्सचर, खटास और मिठास के साथ तैयार करते हैं। हमारे लिए, सामग्री का इस्तेमाल सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए नहीं होना चाहिए। चाहे वह डेसर्ट हो या सलाद, हर कंपोनेंट का एक मकसद होना चाहिए।

कुकिंग की आम गलतियां एक आम गलती ड्रैगन फ्रूट को सिर्फ उसके सुंदर लुक के आधार पर चुनना है। इसका छिलका खूबसूरत हो सकता है, जबकि फल अंदर से कच्चा या बेस्वाद हो सकता है। हमेशा ऐसा फल चुनें जो धीरे से दबाने पर थोड़ा साफ्ट महसूस हो, लेकिन पिलपिला न हो, और छिलका ताजा दिखे। दूसरी गलती इसे बहुत ज्यादा ठंडा परोसना या बहुत सारे तेज स्वादों के साथ मिलाना है, जिससे इसका हल्का स्वाद गायब हो जाता है। फल के अपने असली स्वाद को सामने आने देना ही अक्सर सबसे अच्छा तरीका होता है।